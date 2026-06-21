אחרי מספר פריצות לדירות ומסעדות בתל אביב: נתפסו ארבעה חשודים

מבצע ממוקד נגד עבירות רכוש במרחב ירקון הניב תוצאות משמעותיות במהלך סוף השבוע האחרון. שוטרי תחנת לב תל אביב עצרו 4 חשודים ב-4 אירועי התפרצות נפרדים, כאשר באחד המקרים החשוד נתפס בשעת מעשה כשהוא ממלא מזוודה בציוד יקר ערך ממשרד במרכז תל אביב.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, המעצרים בוצעו במסגרת פעילות יזומה שמטרתה להילחם בתופעת הפריצות לעסקים ולכלי רכב באזור. שוטרי הסיור של התחנה פעלו במהירות ובמקצועיות, והצליחו לאתר ולעצור את החשודים בזמן אמת או בסמוך למועד ביצוע העבירות.

נתפס כשממלא מזוודה בציוד יקר

המקרה הבולט ביותר התרחש בליל שבת האחרון, כאשר תושב יבנה בשנות ה-40 לחייו נעצר בשעת מעשה בתוך משרד ברחוב החשמונאים במרכז תל אביב. החשוד נתפס כשהוא ממלא מזוודה בציוד יקר ערך שנמצא במשרד, ונעצר על ידי שוטרי הסיור שהגיעו למקום.

באירוע נוסף שהתרחש באותו הלילה, נעצר תושב קריית עקרון בן 37 לאחר שעל פי החשד התפרץ למסעדה ברחוב לבונטין בתל אביב וגנב ממנה בקבוקי אלכוהול יקרים. בפעילות מהירה של שוטרי הסיור, החשוד אותר ונעצר בסמוך למקום כשברשותו ראיות שעל פי החשד קושרות אותו לעבירה.

יצוין כי בימים האחרונים מתמודדות ערים שונות בארץ עם גל פריצות מתגבר, כאשר במקרים רבים הפורצים משתמשים בשיטות מתוחכמות ובציוד מקצועי. רק לפני מספר ימים דווח על שלושה בתי עסק שנפרצו בבני ברק על ידי חשוד שהגיע על גבי קורקינט חשמלי.

פריצות לכלי רכב

בנוסף למעצרים בגין פריצות לעסקים, עצרו שוטרי התחנה גם שני חשודים בפריצות לכלי רכב. ביום חמישי האחרון נעצר תושב בת ים בשנות ה-30 לחייו, לאחר שעל פי החשד התפרץ לקטנוע שחנה ברחוב לילנבלום בתל אביב.

יום קודם לכן, ביום רביעי, נעצר נתין זר בשנות ה-40 לחייו לאחר שעל פי החשד התפרץ לרכב שחנה ברחוב החשמל בתל אביב. גם במקרה זה פעלו שוטרי הסיור במהירות והצליחו לאתר את החשוד.

כלל החשודים הובאו לחקירה בתחנת המשטרה, ובסיום חקירתם נכלאו. בהתאם לצורכי החקירה, הם יובאו לדיון בעניינם בבית המשפט. מדוברות המשטרה מסרו כי הפעילות הממוקדת נגד עבירות הרכוש במרחב תימשך, וכי כוחות הסיור ממשיכים לפעול בשטח למניעת פשיעה ותפיסת עבריינים.