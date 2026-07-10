( צילום: דוברות המשטרה )

שני תושבי שטחים בני 27 ו-21 נעצרו בנצרת לאחר שנתפסו נוהגים ברכב עם לוחיות זיהוי מזויפות, תוך שהייה בלתי חוקית בישראל. המעצר בוצע על ידי שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב במהלך פעילות שגרתית בכיכר בעיר. במהלך הבדיקה הראשונית, הציג הנהג עצמו כתושב ירושלים ומסר מספר תעודת זהות ישראלית. הוא טען כי הנוסע לידו הוא אחיו, אך בדיקה מעמיקה חשפה תמונה שונה לחלוטין: שני השוהים הם תושבי שטחים השוהים בישראל בניגוד לחוק, והנהג אף אינו מחזיק ברישיון נהיגה.

- צילום: דוברות המשטרה צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:14

בבדיקת הרכב עצמו התגלתה תחבולה מתוחכמת: לוחיות הזיהוי שהודבקו על הרכב זוייפו והולבשו על רכב שנמכר לפירוק לפני מספר חודשים והוחזר לתוך שטחי ישראל על ידי הנאשם. על פי החקירה, השניים ביצעו מספר רב של כניסות לישראל בניגוד לחוק, כאשר הם התניידו בתוך שטחי המדינה עם הרכב המזויף ועם זהותם הבדויה.

בסיום החקירה הוגש נגד השניים כתב אישום בגין עבירות של כניסה ושהייה בישראל שלא כחוק, התחזות כאדם אחר, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו, שימוש בלוחית זיהוי מזויפת ונהיגה ללא רישיון נהיגה ורישיון רכב. במשטרת ישראל מסרו כי ימשיכו לפעול במאבק הנחוש נגד שהייה בלתי חוקית בישראל ולמצות את הדין עם פורעי החוק.