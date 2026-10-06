אחרי שבועות ארוכים של חגים, ארוחות חגיגיות, מנות ראשונות ועיקריות, תוספות וקינוחים – מגיע הרגע שבו הגוף מבקש משהו הרבה יותר פשוט.

לא עוד תבנית שצריך להכין. לא עוד סיר כבד. לא עוד התלבטות "מה נכין לארוחת הערב".

רק משהו חם, טרי, מהיר – ורצוי כזה שלא דורש רשימת קניות ארוכה.

בדיוק לשם כך מגיעה הלאפה הזאת.

לאפה משני מרכיבים

המתכון מספיק ל-4 לאפות קטנות

מצרכים:

כוס אחת קמח תופח

3/4 כוס קוטג'

מעט קמח לקימוח משטח העבודה

אופן ההכנה:

מערבבים בקערה את הקוטג' ואת הקמח, עד שמתחיל להיווצר בצק.

מעבירים ללישה קצרה בידיים, רק עד שהבצק מתאחד והופך חלק. אם הבצק דביק מדי, מוסיפים כף קמח בכל פעם. אם הוא יבש ומתפורר, מוסיפים מעט קוטג' או כמה טיפות מים.

מחלקים את הבצק לארבעה כדורים.

מקמחים מעט את משטח העבודה ומרדדים כל כדור לעיגול דק, בעובי של כחצי סנטימטר.

מחממים מחבת על אש בינונית. אין צורך בשמן, או לכל היותר נגיעה קטנה אם המחבת נוטה להידבק.

מניחים לאפה אחת במחבת ומטגנים כ-2-3 דקות, עד שמתחילות להופיע בועות וכתמים זהובים. הופכים ומטגנים עוד כשתי דקות.

ממשיכים כך עם שאר הלאפות.

הכי טעים לאכול מיד כשהן חמות וגמישות.

ומה שמים בפנים?

כאן דווקא כדאי לא להסתבך יותר מדי.

גבינה לבנה, ירקות וקצת זעתר.

טונה (למי שאוכל דגים עם חלבי), מלפפון ועגבנייה.

חביתה וירקות.

או אפילו רק גבינה צהובה והכנסה קצרה למחבת עד שהיא נמסה.

אחרי כל ארוחות החג, לפעמים דווקא האוכל הכי פשוט הוא זה שנעלם ראשון מהצלחת.

והבונוס – אפשר להכין כמה מראש. הלאפות נשמרות עד שלושה ימים במקרר, ואפשר גם להקפיא אותן.

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