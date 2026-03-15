כזה עוד לא ראיתם: הכנסת ספר תורה לא שגרתי לעיר החרדית

ספר תורה ייחודי לבית הכנסת 'חלקת מחוקק' בעיר אלעד, ברוב פאר והדר, בהשתתפות תושבים מכלל החוגים, העדות והחצרות.

את ספר התורה הכניס ארן ידידיה שלו, חבר קהילת 'חלקת מחוקק' של הרב רפאל דוגר, מגדולי מפיצי תורת החסידות בעיר אלעד ותלמידו-מקורבו של הרב יורם אברג'ל זצ"ל.

כתיבת האותיות נערכה בבית הרב דוגר ומשם יצאה התהלוכה הססגונית לכיוון בית הכנסת.

סעודת המצווה נערכה באולמי 'ונישן' בפתח תקווה, בראשות רבנים נכבדים. את המעמד הנעים גדול הזמר החסידי אברהם פריד עם מיטב הלהיטים.

ספר התורה הינו ייחודי וכזה שלא רואים בכל יום. מצד אחד בפורמט הספרדי המוכר, מצד שני עם הטבעת סמל בית המדרש המפורסם של הרבי מליובאוויטש '770' בברוקלין.

בנאומו במעמד, סיפר ערן על אחורי הקלעים של עיצוב ספר התורה: "בחרנו לעצב את תיק ספר התורה על סמך הפסוקים כי המצווה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים היא וכו' ולא מעבר לים היא וכו' כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו.

"עיצוב הספר בצד אחד בבחינת 'מעבר לים' ובצד שני בחינת 'שמיים', שאפילו מעולמות נשגבים אלו יכול היהודי להמשיך 'אורות' בקלות מצד מעלת נשמתו - כפי שמבאר אדמו"ר ה'צמח צדק' מחב"ד.

"ובחזית את 770, הקשר לחב"ד, שנתנו לנו אדמו"רי חב"ד את תורת החסידות, את המפתחות להגיע לאהבת ה' ויראתו באמת, ואת המפתח לאהבת ישראל אמיתית, והכל החל מספר התניא שכידוע מיוסד על הפסוק 'כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו".