שרוליק רוזנטל בסינגל חדש לפסח: "קרב יום"

בפרוס עלינו חג הפסח, בין ההכנות, הניקיונות והמרוץ הבלתי פוסק קחו לעצמכם רגע של נשימה, עצרו הכל, ותנו לנפש להתחבר לשיר מרגש ונוגע במיוחד לכבוד החג.

הזמר האנרגטי מעולם החתונות, שרוליק רוזנטל, בוחר הפעם לעצור רגע, ולהגיש ביצוע שקט ומלא רגש שמכניס את אווירת הפסח היישר ללב.

לאחר ההצלחה הגדולה לה זכה עם השיר שהוציא לחג הפורים, שכבש את הקהל וזכה לאהדה רחבה, רוזנטל ממשיך את הקו ומעניק כעת מתנה מוזיקלית נוספת, מושקעת במיוחד לחג הפסח.

קרדיטים:

לחן: י. כהן

עיבוד, הפקה מוזיקלית ומיקס: מוישי כהנא

מילים:

קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה

זך שוכן מעונה קומם קהל עדת ממנה בקרוב נהל נטעי חנה פדויים לציון ברינה

מילים באידיש: כלל ישראל בעט מיט אזא געוואין (כלל ישראל מבקשים בבכי)

מיר וויילן שוין צוריק אהיים (אנחנו רוצים חזרה גאולה)