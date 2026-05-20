לייזר ברוק מסיים את הספירה: 49 ימים בעומר

פרויקט ספירת העומר לשנת תשפ"ו מגיע לסיומו, וזה הזמן לומר תודה:

לבורא עולם על הזכות לחדש, ליצור ולשמח את עם ישראל.

לאשתי הצדיקה, שותפה אמיתית ששוב הכילה את הפרויקט.

והשנה זה כלל כתיבת פרומפטים אל תוך הלילה והמתנה שה-AI יסיים להכין קליפים...

לאתר 'בבלי' הבית של הציבור החרדי על הבמה, התמיכה והפרגון הקבוע לאורך המסע.

וכמובן לכם, קהל יקר על כל שיתוף לייק ותגובה! אתם הכח שלי.

ניפגש בפרויקט הבא (הקבוצה שלנו ממשיכה עם קטע מיוחד בימי שישי לכבוד שבת קודש!)

חג שבועות שמח ובשורות טובות במהרה,

לייזר

בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹקֵינוּ מֶֽלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָֽׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּֽנוּ עַל סְפירַת הָעֽוֹמֶר

היום תשעה וארבעים יום שהם שבעה שבועות לעומר

מלכות שבמלכות

הָרַחֲמָן הוּא יַחֲזִיר לָֽנוּ עֲבוֹדַת בֵּית הַמִּקְדָּשׁ לִמְקוֹמָהּ בִּמְהֵרָה בְיָמֵֽינוּ אָמֵן סֶֽלָה:

לע"נ חנה פייגא ע"ה בת ר' משה בונים