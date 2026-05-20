בבלי
"כשהחזן סופר"

לייזר ברוק מסיים את הספירה: 49 ימים בעומר

החזן והיוצר לייזר ברוק מסיים את הפרויקט המושקע שלו לימי ספירת העומר, בו הוא ספר את הספירה במנגינות שונות וגם יצר סרטוני AI ייחודיים ומושקעים בכל יום (חזנות)

פרויקט ספירת העומר לשנת תשפ"ו מגיע לסיומו, וזה הזמן לומר תודה:

לבורא עולם על הזכות לחדש, ליצור ולשמח את עם ישראל.

לאשתי הצדיקה, שותפה אמיתית ששוב הכילה את הפרויקט.

והשנה זה כלל כתיבת פרומפטים אל תוך הלילה והמתנה שה-AI יסיים להכין קליפים...

לאתר 'בבלי' הבית של הציבור החרדי על הבמה, התמיכה והפרגון הקבוע לאורך המסע.

וכמובן לכם, קהל יקר על כל שיתוף לייק ותגובה! אתם הכח שלי.

ניפגש בפרויקט הבא (הקבוצה שלנו ממשיכה עם קטע מיוחד בימי שישי לכבוד שבת קודש!)

חג שבועות שמח ובשורות טובות במהרה,

לייזר

בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹקֵינוּ מֶֽלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָֽׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּֽנוּ עַל סְפירַת הָעֽוֹמֶר

היום תשעה וארבעים יום שהם שבעה שבועות לעומר

מלכות שבמלכות

הָרַחֲמָן הוּא יַחֲזִיר לָֽנוּ עֲבוֹדַת בֵּית הַמִּקְדָּשׁ לִמְקוֹמָהּ בִּמְהֵרָה בְיָמֵֽינוּ אָמֵן סֶֽלָה:

לע"נ חנה פייגא ע"ה בת ר' משה בונים

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

