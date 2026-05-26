יהודל'ה מגיש: זמרי חב"ד שרים את "12 הפסוקים"

הקלידן החב"די יהודל'ה קימיאגרוב מגיש פרויקט ייחודי של "12 הפסוקים" - מחרוזת מוזיקלית אנרגטית ומיוחדת, המבוססת על י"ב הפסוקים ומאמרי חז"ל שתוקנו על ידי הרבי מליובאוויטש, ונוהגים לאמרם בכינוסי ילדים ועוד. המחרוזת יוצאת בימים אלו, לרגל ציון חמישים שנה לתקנת 'הפסוקים'.
המחרוזת בביצוע סוחף של יהודל'ה והתזמורת, עם הזמרים החב"דיים אלעזר ביטון, שמואל בטש ושמוליק סופר, משלבת ניגונים וביצועים מוזיקליים חדשים, בצורה איכותית ועכשווית שרבים חיכו לביצוע שכזה, באווירה חסידית מרוממת ומיוחדת.
קרדיטים: עיבוד מוזיקלי וקלידים: יהודה קימיאגרוב
הפקה מוזיקלית: מנדל גדסי
