הוועדה לביקורת המדינה בכנסת ממשיכה לדון בנושא לימודי הליב"ה בבתי הספר החרדים | מנהל המחוז החרדי הבטיח מהפכה בשנת הלימודים הבאה בנושא הפיקוח על לימודי ליבה; משרד החינוך סירב להעביר את דו"ח לימודי הליבה בחינוך החרדי - יו"ר הוועדה: "אם הדו"ח לא יועבר בשבוע הקרוב – אעתור לבג"ץ" (בארץ, חרדים)
אחרי החלטת גדולי ישראל, על הליכה לפיזור הכנסת, בשל חוסר ההתקדמות בחוק הגיוס, החלו להישמע ביקורות מימין ומשמאל נגד המגזר החרדי | השר קיש מהליכוד תקף: "אם תפילו את הממשלה, זה יזכר לכם לדראון עולם" | ח"כ מיקי לוי: אתם גדלים כל הזמן, עוד 30 שנה לא תהיה מדינה (כנסת)
במכתב דרמטי במיוחד של מנכ"ל רשת החינוך העצמאי לחברי הוועדה לביקורת המדינה הוא מבהיר כי כל ענייני הרשת נתונים לפיקוח לפי חוק במשרדים הרלוונטיים ורשת החינוך לא מוצאת לנכון לשתף פעולה עם בדיקת הוועדה | חה"כ טור פז הגיב: "הם בלחץ גדול" (חרדים)
מנהל רשות המים חשף היום במהלך הדיון בוועדה לביקורת המדינה כי "החורף הכי שחון בכ100 שנים אחרונות - מהגשם שירד בריכוז אנחנו לא מספיקים ליהנות" | היו"ר: "ההחלטה לצמצם את ההתפלה מהווה סכנה חמורה לאספקת המים של מדינת ישראל" (חדשות)
בדיון מקיף ורחב שהתקיים היום בוועדה לביקורת המדינה בראשות חה"כ מיקי לוי, משפחות חטופים ונציגיהם ביקשו להקים בהקדם מרכז טיפולי ייעודי עבורם | ראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות התנצלה: "כוונתנו הייתה להעביר תמונה מלאה של הסבל הפיזי והנפשי לאו"ם, אך לא עדכנו את המשפחות מראש ושגינו" (בארץ)