מיקי לוי ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

בעיצומו של הדיון הסוער על חוק הכשרות שאושר אמש במליאת הכנסת, התפתח עימות חריף בין ח"כ מיקי לוי מ'יש עתיד' לבין יו"ר המועצה הדתית חיפה, הרב דרור דויד עמוס. לוי בחר להשתלח בצורה חסרת תקדים במערך הכשרות של חיפה וברבניה במהלך הדיונים בוועדות הכנסת, אך התגובה שקיבל הייתה מוחצת – מכתב מחאה רשמי עם נתונים שמנפצים את טענותיו ומציגים מציאות הפוכה לחלוטין.

כזכור, בהצבעה דרמטית שהתקיימה הלילה במליאת הכנסת, אושר בקריאה שנייה ושלישית חוק הכשרות החדש שמבטל לחלוטין את רפורמת השר לשעבר מתן כהנא. ברוב של 46 תומכים מול 41 מתנגדים, הצביעו חברי הכנסת בעד החזרת הסמכות הבלעדית למתן תעודות כשרות לידי הרבנות הראשית, הרבנויות המקומיות והרבנות הצבאית. "חילול כבוד התורה הפומבי" במכתב המחאה הנוקב ששיגר הרב עמוס לח"כ לוי, הוא פותח בהבעת מחאה נמרצת על מה שהוא מכנה "חילול כבוד התורה הפומבי". הרב עמוס מתייחס להאשמות שהטיח לוי כלפי הגאון רבי יצחק לוי שליט"א, רב העיר נשר והמוסמך לחתום על תעודות כשרות בחיפה, ומבהיר: "הרב לוי עושה את כל פועלו ועבודתו הקשה בניהול ופיקוח מערך הכשרות בחיפה בהתנדבות גמורה, לשם שמים, בחינם וללא קבלת כל שכר או תמורה כספית כלשהי מהמועצה הדתית חיפה". נכדת המשב"ק האגדי מספינקא - התארסה עם נכד האדמו"ר מחיפה חיים רוזנבוים | 14.07.26 יו"ר המועצה הדתית מדגיש כי פגיעה כה קשה ברב בישראל המוסר את נפשו ללא תמורה למען הכלל, על בסיס שמועות חסרות שחר, היא קו אדום שלא היה צריך להיחצות. הוא מזמין את ח"כ לוי לעיין בדוח החמור והנוקב שהוצג בוועדת הפנים של הכנסת מיום 14 בדצמבר 2020, אשר חשף את עומק הכשלים והליקויים החמורים שהיו נחלת העבר במערך הכשרות בעיר. הנתונים שמפריכים את הטענות הרב עמוס מציג במכתבו נתונים מרשימים המעידים על מהפכה אמיתית במערך הכשרות בחיפה. "בשנה האחרונה בלבד הצטרפו למעלה מ-50 בתי עסק חדשים לכשרות הממלכתית בחיפה", הוא כותב, ומוסיף: "מתוך כ-80 בתי עסק שהציגו עצמם כ'כשרות' תחת גופי כשרות אלטרנטיביים, נותרו כיום כ-30 עסקים בלבד". נתון זה, כך מדגיש יו"ר המועצה הדתית, מצביע על הבעת אמון חסרת תקדים של בעלי העסקים והציבור הרחב במערך הכשרות המפוקח של המועצה הדתית בחיפה. המספרים מדברים בעד עצמם – העסקים והציבור מצביעים ברגליים לטובת הכשרות הממלכתית, בניגוד גמור לתמונה שניסה לוי לצייר.

הרב יצחק לוי, נואם בטקס הכתרתו לרבה של העיר נשר ( צילום: יעקב כהן/Flash90 )

"אתם שולחים הודעות וואטסאפ מאנשים לא הגונים"

הרב עמוס אינו מסתפק בהצגת הנתונים החיוביים, אלא גם חושף את מקור הטענות שהקריא לוי בוועדות הכנסת. "תמוה בעיניי שאתה מקריא בוועדות הכנסת מתוך הודעות וואטסאפ ששולחים לך אנשים שאינם הגונים, בלי לבחון את אמיתותם", הוא כותב בחריפות.

לדבריו, אותם אנשים ששלחו את הודעות הוואטסאפ שמהן בחר לוי להקריא בוועדה, הם הם אלו שגרמו במו ידיהם לנזקים הקשים, לכשלים העמוקים ולשחיתות הישנה. "המערכת הוקיעה אותם לחלוטין מתוך המערך", מבהיר הרב עמוס, ומוסיף כי כמקובל במערכות המצויות בהליכי תיקון עמוקים, התפתחה במקביל תופעה של הגשת תלונות סרק ומצגי שווא מצד אותם גורמים מודחים.

הפרכת הטענות העובדתיות

המכתב ממשיך ומפרק בצורה שיטתית את הטענות הספציפיות שהועלו. בעניין מינוי מנהל מחלקת הכשרות, הרב שלום מצרפי, נטען כי תנאי המכרז שונו באופן אישי. הרב עמוס מפריך: "על פי הגדרת התפקיד הרשמית של המשרד לשירותי דת המבוססת על חוזר מנכ"ל משנת 2016, תעודת משגיח מהווה 'יתרון' בלבד ולא חובת סף לתפקיד הניהולי".

יתרה מכך, הוא חושף כי מדובר בטעות עובדתית מוחלטת, שכן הרב מצרפי מחזיק בתעודת משגיח רשמית ובתוקף מטעם הרבנות הראשית. גם הטענה לגבי זיקה לעמותת "חזון עובדיה בנשר" נדחית על הסף – מסמכי רשם העמותות מוכיחים כי עוד מיום 9 ביולי 2018, לפני כ-8 שנים, התקיים ניתוק זיקה משפטי ומוחלט של הרב מצרפי מכל תפקיד או חברות בעמותה.

"דווקא בשירותי דת?"

הרב עמוס מסיים את מכתבו בברכה על אישור חוק הכשרות ההיסטורי, בהובלת סיעת ש"ס בראשות יושב ראש ש"ס אריה דרעי. "חוק חשוב זה יביא לביצור חומת הכשרות, ירבה קדושה וטהרה בישראל, ויגן על הציבור האמוני מפני מכשולים הלכתיים חמורים", הוא כותב.

בנימה חריפה במיוחד, הוא מוסיף: "אולי נושאים אלו וביצור חומות הכשרות אינם עומדים בראש מעייניך, ומכאן הניסיון לפגוע בעשייה המבורכת, אך בעבור הציבור האמוני שומר המסורת מדובר בציפור הנפש". המכתב מסתיים בדרישה ברורה: "לפיכך אני דורש ממך להעמיד את הדברים על דיוקם ותיקון מצג השווא שנוצר על ידך מעל במת הוועדה והכנסת".

העימות בין הרב עמוס לח"כ לוי משקף את המתח העמוק סביב חוק הכשרות החדש, כאשר מצד אחד עומדים אלו המבקשים לחזק את מעמד הרבנות הראשית והמועצות הדתיות, ומנגד – אלו הרואים בכך פגיעה בחופש הבחירה. הנתונים שהציג הרב עמוס, יחד עם גדולי ישראל שברכו על החוק החדש, מעידים כי הציבור האמוני רואה בחוק זה צעד משמעותי לשמירת חומות הכשרות בארץ הקודש.