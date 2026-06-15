"למה חקירה? ישר לכלא!" העימות הסוער שחשף את משבר האמון

סערה חריפה פרצה אתמול (שני) במליאת הכנסת במהלך דיון שעסק בחסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב. מה שהחל כוויכוח פרלמנטרי שגרתי הפך במהירות לעימות אישי קשה בין יו"ר הכנסת לשעבר, ח"כ מיקי לוי (יש עתיד), לבין יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ (הליכוד) – עימות שחשף את משבר האמון העמוק בין הגושים הפוליטיים.

הדיון התלהט כאשר לוי בחר להזהיר את חברי הקואליציה מפני חילופי שלטון עתידיים. על פי הנמסר, לוי הצהיר בפומבי: "בקרוב חבר הכנסת סגלוביץ' ימונה לשר לביטחון פנים", והוסיף אזהרה ברורה: "הוא לא ישכח את מה שקרה כאן".

יו"ר הקואליציה כץ לא נשאר חייב והשיב בציניות מופגנת למה שנתפס כאיום ישיר: "מה תעשו לנו? צינוק? תשימו אותנו בצינוק?". בתגובה, לוי העלה הילוך והשיב: "נזמין אתכם לחקירה".

"למה חקירה? ישר לכלא!"

בשלב זה בחר כץ להחריף את הטון הסרקסטי ולהציף את תחושת הרדיפה הפוליטית שלדבריו קיימת כלפי הימין. "חקירה? למה צריך חקירה? ישר לכלא! אנחנו אנשי ימין הרי..", אמר כץ בציניות גלויה.

לוי ניסה למתן את הרוחות והדגיש כי מטרת מפלגתו אינה רדיפה אלא שמירה על הכללים: "אנחנו רוצים מינהל תקין". אולם כץ מיהר לעמת אותו עם סתירה מהותית בדבריו, במיוחד לאור הביקורת הנוקבת שמשמיעה האופוזיציה נגד השר לביטחון לאומי הנוכחי על התערבותו בעבודת המשטרה.

"אתה אומר שכשסגלוביץ' יהיה שר לביטחון לאומי - אנחנו נוזמן לחקירות, אבל לשר לביטחון לאומי אסור לו להתערב בחקירות?", תקף כץ. על כך השיב לוי בניסיון לחדד את ההבדל בין התערבות נקודתית להתוויית מדיניות: "הוא לא יכול להתערב בחקירה ספציפית, אבל אפשר לקבוע מדיניות של חקירה".

חילופי הדברים בדיון ממחישים את העוינות הפוליטית העזה בין הגושים, אך גם מציפים מחדש את הסוגיה הנפיצה ביותר של התקופה האחרונה: גבולות הגזרה של הדרג המדיני מול גופי אכיפת החוק, והחשש מפני שימוש במשטרה ככלי לסגירת חשבונות פוליטיים.

רקע פוליטי מורכב

העימות בין כץ ללוי משקף את המציאות הפוליטית המורכבת בישראל כיום, כאשר הגבול בין הדרג המדיני לגופי אכיפת החוק נמצא במרכז הוויכוח הציבורי. השאלה המרכזית שעולה היא: היכן עובר הקו בין קביעת מדיניות לגיטימית לבין התערבות פוליטית בלתי ראויה בעבודת גופי האכיפה.

יצוין כי בעבר כבר נרשמו מקרים של חשדות להתערבות פוליטית במשטרה. ראש השב"כ לשעבר יורם כהן טען בעבר כי ראש הממשלה נתניהו ביקש ממנו למצוא עילה לפסילת השר נפתלי בנט מחברותו בקבינט המדיני ביטחוני, בקשה שכהן דחה.