נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תקף בחריפות את בית המשפט העליון שפסל את מדיניות המכסים שהטיל על מדינות זרות | טראמפ הודיע כי לא ישתמש באותיות רישיות בהזכירו את בית המשפט בגלל הזלזול שהפגין נגדו העליון, למרות היותו מחזיק ברוב שמרני (בעולם)
נשיא צרפת עמנואל מקרון החמיר היום את הטון כלפי ארה"ב וממשל טראמפ, לאחר מספר התכתשויות שהכירו השניים בעבר | מקרון אף הרחיק לכת וטען כי מטרתו של טראמפ היא להביא לפירוק של מוסד האיחוד האירופי, וציין כי יש להתגונן מפני ארה"ב תחת הממשל הנוכחי (חדשות, מדיני)
הנשיא האמריקני הודיע על ביטול המכסים שתוכננו ל-1 בפברואר על מספר מדינות באירופה, בעקבות התנגדותן לרכישת גרינלנד ע"י ארה"ב | לדבריו, "יצרנו מסגרת להסכם עתידי לגבי גרינלנד" | המהלך המפתיע לאחר ימים של מתיחות (בעולם)
אירופה עדיין בהלם מהכרזותיו האחרונות של טראמפ, כאשר איים להטיל מכסים על שמונה מדינות אם דרישתו לרכישת גרינלנד לא תתקבל | האיחוד האירופי יכול לנקוט בצעד קיצוני, הכולל סנקציות מסחר על ארה"ב - אך זה יגרור מלחמת סחר חסרת תקדים | וגם: כך יוכלו האירופאים לעקוף את המכסים של טראמפ (בעולם)
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נשיא ארה"ב דונלד טראמפ החריף הלילה את הטון בנוגע להשתלטות על גרינלנד, לאחר איומי המכסים שהכריז על שמונה מדינות באירופה | קיר סטארמר מבריטניה שוחח בטלפון עם הנשיא האמריקני אך לא הצליח לשנות את דעתו בנושא (בעולם)
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי בכוונתו להטיל מכסים בגובה 10% על שורה של מדינות אירופיות, בהן צרפת, גרמניה ובריטניה, אם דנמרק לא תסכים למה שכינה “רכישה מלאה ומוחלטת” של גרינלנד על ידי ארצות הברית | נשיא צרפת עמנואל מקרון הגיב בחריפות (בעולם)
בפוסט דרמטי שפרסם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הוא הודיע על הטלת מכסים בגובה 25 אחוז על כל מדינה שתעשה עסקים עם איראן | במקביל, מחלקת המדינה של ארצות הברית נתנה הוראה לאמריקאים בעלי אזרחות כפולה הנמצאים באיראן לעזוב באופן מיידי (בעולם)
בית משפט לערעורים של וושינגטון הבירה פסל את רוב המכסים שהטיל טראמפ במסגרת מלחמת הסחר שהוביל עם מדינות העולם | בית המשפט קבע כי המכסים אינם חוקיים, והותיר לנשיא ארכה קצרה במהלכם יותרו המכסים על כנם כדי לאפשר לממשל לערער לעליון (בעולם)
סטיבן מילר, יועץ בכיר לנשיא טראמפ, תקף את הודו על כך שהיא ממשיכה לרכוש נפט מרוסיה, ובכך מממנת לדבריו את המלחמה באוקראינה | ממשלת הודו הבהירה שלא תפסיק את הרכישות למרות איומי ארה"ב - בתגובה, הוטל מכס של 25% על מוצרים מהודו (חדשות, בעולם)
טראמפ איים שוב ביום שבת על אירופה ומקסיקו בהעלאת מכסים עד הראשון לאוגוסט הקרוב, אם לא יגיעו הצדדים להסכם | נשיאת נציבות האיחוד האירופי הגיבה, בזמן ששר החוץ הגרמני מדבר כבר על "פעולה נחרצת" נגד המדיניות האלימה של טראמפ (חדשות)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חוזר לעסוק בנושא המכסים | הערב שיגר הנשיא האמריקני מספר מכתבים למנהיגי מדינות שונים, בהם הודיע כי הוא מעלה בקרוב את מכסי הייבוא | הנשיא האמריקני איים כי אם הם יעלו את המכסים בתגובה, אזי ארה"ב תעלה שוב את רמת המכסים באחוזים שווים | למעשה, מדובר בהארכת חסד לדד-ליין האחרון, אחריו המכסים היו אמורים לעלות ממילא (חדשות)
החל מהבוקר, 12 בלילה שעון ארה"ב, נכנס לתוקפו הצו הנשיאותי הקובע כי על ייבוא של פלדה ואלומיניום לארה"ב יוטל מכס של 25% | האיחוד האירופי הגיב לצעד באופן מיידי והטיל מכסים על סחורה מארה"ב | טראמפ איים להעלות את המכס על קנדה לרמה של 50% אך נסוג | מלחמת הסחר, תמונת מצב (בעולם)