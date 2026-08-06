הרב ברק שרגאי טוען בספרו 'נויו של עולם' כי בית המקדש עמד בדרום הר הבית ולא תחת כיפת הסלע • הרב אלישע וולפסון משיב בחריפות ומגן על המסורת המקובלת • הפולמוס המלא בין שתי השיטות, עם מקורות מחז"ל והראשונים
לומדי הדף היומי במסכת זבחים דף ל"ח, עסקו השבוע בדין אי אפשר לצמצם | האם היו מגדולי הדורות שלא בירכו על הנחת תפילין? | האם כהן גדול היה בידו לצמצם, והאם התורה דורשת צמצום שלא ניתן להשגה? (יהדות, הדף-היומי)
חגי תשרי
כבר כמעט מאחורינו כאשר היום אנו מציינים את יום 'האסרו חג' | מדוע נתקן יום זה
והאם הוא קשור דווקא לבני חוץ-לארץ | מה מותר ומה נהגו לאסור באסרו חג, וכיצד
נוכל להמשיך את ה'אורות' מהחגים למשך השנה כולה? (יהדות ואקטואליה)
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לומדי
הדף היומי החלו השבוע ללמוד את מסכת חדשה
וסדר חדש – מסכת זבחים היא הראשונה בסדר
קודשים |
מדוע
פתחה המסכת דווקא בסוגיית הזבחים,
וכיצד
קרבנות הזבחים מרמזים לסדר האדם שמתוך
שלא לשמה בא לשמה?
(יהדות
ואקטואליה)
פרשת השבוע תצווה פותחת במצוות הבאת שמן זית להאיר את הנרות |
פירושו המעניין של הרמב"ן שאת בדיקת השמן היה עושה 'משה רבנו' בכבודו
ובעצמו |
והלימוד מוסר שגם שיש
בך חכמה עדיין אתה צריך להידרש לחכם
(יהדות,
פרשת-השבוע)