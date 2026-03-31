השלום ההיסטורי קורם עור וגידים: 20 שנה אחרי הפילוג הגדול בסאטמר, חתמו האחים האדמו"רים מהר"א ומהרי"י על מכתב משותף וחסר תקדים • "כיכר השבת" עם חשיפת המבצע החשאי לקטלוג ירושת האדמו"ר בעל ה'ברך משה' המיליארדית במפעל סגור, והאולטימטום למחזיקי החפצים: "השיבו את הגזלה עד ל"ג בעומר" • כל הפרטים והמכתב המלא כאן ב'כיכר השבת' (חסידים)
במהלך עצרת האומות המאוחדות
בניו יורק,
רון לאודר,
נשיא הקונגרס היהודי
העולמי,
נפגש עם נשיא סוריה
אחמד אל-שראע
|
מפגש
ראשון מסוגו שעשוי לסמן אפשרות לנורמליזציה
בין ישראל לסוריה,
והתקיים בצל חששות
ביטחוניים כבדים (חדשות
בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מפעיל לחץ ישיר הן על ישראל והן על סוריה כדי שאלו יגיעו להסכם ביטחון, אפילו הסכם ביניים ראשוני | ישראל מסרבת בינתיים לסגת מהאזורים שנכבשו, בעוד א-שרעא אינו מוכן גם להכיר ברמת הגולן הישראלית | ארוכה הדרך לשלום (מדיני)
אלוף-משנה במיל' דוד חכם, מומחה לענייני ערבים ויועץ לשעבר לשרי הביטחון, מגולל בריאיון מיוחד לישראל שפירא את הסיפור שמאחורי הקלעים של יחסי ישראל-מצרים במהלך יותר משני עשורים | ומדוע השלום הזה כה חושב אסטרטגית? | צפו (מדיני)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חזר רבות בתקופה האחרונה על המסר שהוא סיים שש מלחמות, ולפעמים זה גם היה "7" | בכתבת BBC, שכידוע אינם מתומכיו של טראמפ, התחקו אחר הצלחותיו של טראמפ והשלום שהוא הביא או לא הביא לעולם | בין ישראל-איראן למצרים-אתיופיה, מהי מטרתו האמיתית של טראמפ בהצהרות השלום? (סקירה, מגזין בבלי)
ברקע הדיווחים על הסכם שלום או "הסכם שביתת נשק" בין ישראל למשטר הסורי החדש, הערב דווח כי סוריה דורשת מישראל למסור חלק משטחי רמת הגולן | "אין דבר כזה שלום בחינם", כך על פי מקור סורי המקורב לנשיא אחמד אל-שרע (מדיני)
ברקע הדיווחים המתגברים בימים האחרונים על התקדמות לעבר נורמליזציה ישראלית עם הממשל הסורי החדש, צבא סוריה החדש, פרסם היום תיעודים מטקס סיום האימונים הדיוויזיה ה-76 באקדמיה הצבאית בחאלב | בטקס הסיום השתתפו כוחות חיל רגלים רבים, יחידות צלפים מוסוות, לצד כלים צבאיים רבים ומסוקי חיל האוויר (העולם הערבי)
גורם סורי, שמעורה בדיאלוג הישיר שמתקיים בין סוריה לישראל, אומר כי "החיבור בין ישראל לסוריה יכול להיות מאוד משמעותי" | הדיווח מצטרף לדיווח מהשבוע האחרון כי בכירים סורים אמרו כי בימים האחרונים התנהל דיאלוג ישיר עם ישראל, על "בסיס יום יומי" | במקביל דווח כי המשטר הסורי החדש, בהנהגת אחמד א-שרע, "פועל לסיכול איומים איראניים בשטחו" (מדיני)
דחיית עדות נתניהו, ודבריו על "הזדמנות דרמטית להרחבת הסכמי השלום", דברי טראמפ על הרחבת הסכמי אברהם, והסיכויים להסכם עם סוריה, ובנוסף לכל אלה, האיתותים מצד השלטון בדמשק על נכונותו להגעה להסכם שלום עם ישראל - יותר ממעידים על מהלך שמתבשל מאחורי הקלעים להנעת הסכם נורמליזציה עם השכנה מצפון (מדיני)
ברקע הדיווחים על "הרחבת הסכמי אברהם" ו"תקופת השלום" שבפתח, מקורות מקורבים לשלטון בדמשק מסרו היום (שבת) כי מתקיים משא ומתן מול ישראל בחסות אזורית ובינלאומית, וכי "לא ניתן לשלול את האפשרות של הסכם קבע" (מדיני)