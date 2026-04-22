השגריר לייטר בסבב שני: דרישה לשינוי דין לבנוני

יחיאל לייטר ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

במערכת המדינית נערכים בדריכות לקראת סבב השיחות השני בין משלחות ישראל ולבנון, שייפתח מחר (חמישי) במטה מחלקת המדינה בוושינגטון. המפגש, שמוגדר כשיח הכנה קריטי לקראת משא ומתן רשמי, מסמן עליית מדרגה בניסיונות האמריקניים לייצב את האזור ולהפוך את הפסקת האש להסכם מדיני בר-קיימא.

את השיחות יוביל מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, יחד עם צוות בכיר הכולל את מנהל תכנון המדיניות מייל נידהם. נוכחותם של שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי ושגריר ארה"ב בביירות מישל עיסא מעידה על החשיבות שמעניק ממשל טראמפ לתיאום בין הצדדים. מול השגריר הישראלי תתייצב השגרירה הלבנונית בוושינגטון, נאדה חמאדה מואווד. את מדינת ישראל ייצג השגריר בוושינגטון ד"ר יחיאל לייטר, שחזר לבירת ארצות הברית לאחר שהות קצרה בארץ לרגל יום הזיכרון - יום טעון במיוחד עבורו לאחר ששכל את בנו סרן משה ידידיה ז"ל בקרבות בתחילת המלחמה. השגריר מגיע לשולחן הדיונים עם מנדט ברור מהדרג המדיני בירושלים להציב תנאים נוקשים שיבטיחו את ביטחון ישראל לטווח ארוך. דרישה נועזת: שינוי החוק הלבנוני אחת הסוגיות הנפיצות ביותר שלייטר צפוי להעלות בתיאום עם המתווכים האמריקניים היא דרישה לשינוי הדין הפנימי בלבנון. מדובר בחוק הלבנוני הקיים האוסר על כל אזרח או נציג רשמי להכיר בישראל, לפגוש ישראלים או לקיים איתם כל מגע - חוק המהווה מחסום יסודי לכל נורמליזציה של היחסים. גורמים מדיניים מעריכים כי הלחץ הכלכלי הכבד על לבנון, לצד החלשת חיזבאללה במערכת "שאגת הארי", יוצרים חלון הזדמנויות נדיר. בעוד שלבנון רגילה לנהל מו"מ "תחת אש" או באמצעות מתווכים בלבד, הדרישה הישראלית לביטול החוק האוסר על קשר פנים-אל-פנים מסמנת את השאיפה הישראלית לשינוי יסודי ביחסים בין המדינות.

כוחות חטיבה 226 בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון ( צילום: דו"צ )

אווירה מצוינת בסבב הראשון

כזכור, הסבב הראשון של השיחות התקיים לפני כשבוע, כאשר משלחות רשמיות מישראל ומלבנון נפגשו במשך כשעתיים במשרד החוץ האמריקני. מדובר במפגש ישיר ראשון מזה עשרות שנים, מאז שנות ה-80.

השגריר לייטר מסר לאחר המפגש כי "היו שיחות מצוינות באווירה מצוינת". לייטר הדגיש את הניצחון המוחץ נגד חיזבאללה והבהיר: "אנחנו באותו צד, העם הלבנוני והעם הישראלי, ממשלת ישראל וממשלת לבנון - אנחנו באותו צד". באופן חריג, דבריו של השגריר הישראלי שודרו בחלק מהערוצים הלבנוניים, ובהם MTV ואל-ג'דיד.

לייטר הוסיף והבהיר כי הצד הלבנוני "הביע את הרצון העז הפעם באמת לפרק את חיזבאללה מנשקו", דבר המעיד על שינוי בעמדה הרשמית של ביירות. יצוין כי בלבנון עצמה נשמעות קריאות נדירות מחברי פרלמנט נגד ההשפעה האיראנית, כאשר חברת הפרלמנט פולא יעקוביאן תקפה לאחרונה את איראן על המוסר הכפול שלה כלפי לבנון.

עשן עולה לאחר תקיפות בלבנון, אילוסטרציה ( צילום: אייל מרגולין\פלאש90 )

הפרות הפסקת האש ממשיכות

כל זאת על רקע הפרות הפסקת האש החוזרות ונשנות בגבול הצפון. רק אתמול (שלישי) שיגר חיזבאללה רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי במרחב רב אל תלתין שבדרום לבנון. במקביל, שוגר כטב"ם מלבנון שיורט בטרם חצה לשטח הארץ, מה שהוביל להפעלת אזעקות במעיין ברוך ובכפר יובל.

דובר צה"ל הגדיר את האירועים כ"הפרות בוטות של הסכם הפסקת האש", כאשר צה"ל סגר מעגל ותקף את המשגר ממנו נורו הרקטות. ההפרות החוזרות מדגישות את הצורך בהסכם מדיני מוצק שיבטיח את ביטחון ישראל לטווח ארוך, ולא רק הסכם פסקת אש זמני.

גם הבוקר הופעלו אזעקות ושוגרו מיירטים באזור מטולה, וגם במקרה זה האירוע הוגדר בצה"ל כשווא.

גורמים מדיניים מעריכים כי הדרישה הישראלית לשינוי החוק הלבנוני תהווה אבן בוחן מרכזית ליכולת לבנון להתנתק מההשפעה האיראנית ולהוביל לשינוי אמיתי ביחסים. המשך השיחות מחר יבחן האם אכן קיימת נכונות לבנונית אמיתית לצעדים מהותיים, או שמדובר בתמרון דיפלומטי בלבד.