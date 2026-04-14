ישראל ולבנון במשא ומתן היסטורי • הציפיות והחששות

כוחות חטיבה 226 בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון ( צילום: דו"צ )

בשעה 18:00 הערב (שלישי) תיפתח דף חדש ביחסים בין ישראל ללבנון, כאשר שתי המדינות תחלנה במשא ומתן רשמי לראשונה מזה יותר משלושה עשורים. המהלך הדיפלומטי, שמגיע על רקע חודשי לחימה עזים עם ארגון חיזבאללה, מעורר ציפיות זהירות לצד ספקנות רבה בקרב גורמים ביטחוניים ופוליטיים בירושלים.

כידוע, היחסים בין שתי המדינות קפואים מאז שנות ה-90, כאשר לבנון נמצאת תחת השפעה כבדה של חיזבאללה ואיראן. השיחות הצפויות הערב מתקיימות בתיווך בינלאומי, אך בישראל מסמנים מראש ציפיות נמוכות מיכולתה של ממשלת לבנון לאכוף את רצונה על ארגון הטרור השיעי. שתי מטרות ישראליות: לגיטימציה והפרדה על פי הנמסר מגורמים מעורבים בהכנות למשא ומתן, ישראל מגדירה שתי מטרות מרכזיות לשיחות: הראשונה - השגת לגיטימציה בינלאומית להמשך הלחימה בחיזבאללה במידה והמו"מ ייכשל. השנייה - יצירת סכסוך אפשרי בין חיזבאללה לבין איראן, תוך הצגת הארגון כגורם המונע שלום אזורי. בדיונים שהתקיימו בירושלים לקראת פתיחת השיחות, הועלתה אפשרות יוצאת דופן: חתימה על "הסכם מדף" שיקבע כי במידה ולבנון תצליח לפרק את חיזבאללה, ישראל תעצור את הלחימה באופן מיידי. הרעיון מאחורי ההצעה הוא ברור - אם לבנון אכן תפעל, תושג הרגעה; אם לא, ישראל תוכל להמשיך בתקיפות תוך שהיא מציגה לעולם את נכונותה לשלום.

נעים קסאם ( צילום: תקשורת לבנונית )

קולות לבנוניים: "התעייפנו ממלחמות"

מעבר לים, בלבנון עצמה, נשמעים קולות שונים לחלוטין מהרטוריקה הרשמית של חיזבאללה. בסדרת ראיונות רחוב שנערכו בערים לבנוניות, הביעו אזרחים רבים עייפות מהמצב הביטחוני ותקווה לשינוי. "אינשאללה מספיק, התעייפנו ממלחמות, הם חייבים להגיע להסכם", אמר אחד התושבים.

ממצאים מפתיעים עלו גם מסקר שפורסם לאחרונה באתר הלבנוני "אל-אח'באר", המזוהה עם הקו האנטי-ישראלי. על פי הסקר, רק 42% מהלבנונים מתנגדים בפירוש לשלום עם ישראל, בעוד 32% תומכים בנורמליזציה ו-25% מתלבטים. אפילו בקרב העדה השיעית, בסיס הכוח של חיזבאללה, ההתנגדות עומדת על כ-60% בלבד - נתון שרחוק מלהיות קונצנזוס מוחלט.

"למה לכם מותר ולנו אסור?"

המורכבות הפנימית בלבנון באה לידי ביטוי גם בהתקפה חריפה שפרסמה חברת הפרלמנט הלבנונית פולא יעקוביאן נגד איראן. "למה לכם מותר לעשות משא ומתן ישיר עם 'השטן הגדול' ולנו אסור לעשות עם ישראל?", שאלה יעקוביאן, בהתייחס לשיחות שניהלה טהראן עם וושינגטון בעבר.

יעקוביאן הצביעה על המוסר הכפול האיראני: כאשר טהראן מנהלת משא ומתן עם ארצות הברית, היא מציגה זאת כ"ניצחון אסטרטגי", אך כאשר לבנונים מעלים אפשרות דומה עם ישראל, זה מוגדר מיד כ"כניעה". "המצב הזה נמשך כבר שנתיים, מאז תחילת מלחמת 'הסיוע לעזה'", מסרה חברת הפרלמנט.

עשן עולה לאחר תקיפות בלבנון, אילוסטרציה ( צילום: אייל מרגולין\פלאש90 )

חיזבאללה: "נחטוף חיילים ישראלים"

בניגוד לקולות הלבנוניים הקוראים לשלום, מנהיג חיזבאללה השייך' נעים קאסם ממשיך לשגר מסרים מאיימים. בהצהרה שפורסמה לאחרונה, טען קאסם כי אנשי הארגון עדיין נוכחים בשטח ויילחמו "עד לנשימה האחרונה". בהמשך איים כי אנשיו ישבו חיילים ישראלים "כאשר תהיה שעת כושר".

קאסם גם קרא לממשלת לבנון לבטל את ההחלטה להוציא את הזרוע הצבאית של חיזבאללה מחוץ לחוק, וטען כי ביטול ההחלטה הוא "חלק מהריבונות של לבנון". דבריו מדגישים את הפער העמוק בין הציבור הלבנוני, שחלקו משתוקק לשלום, לבין הארגון השולט בפועל בחלקים נרחבים מהמדינה.

האם זו התחלה של תהליך אמיתי?

השאלה המרכזית שעומדת על הפרק היא האם השיחות שייפתחו הערב מהוות תחילתו של תהליך דיפלומטי אמיתי, או שמא מדובר בתמרון טקטי של שני הצדדים. בישראל, הגישה הזהירה והמחושבת משקפת הבנה עמוקה של המורכבות הפנימית בלבנון ושל כוחו של חיזבאללה.

יצוין כי המשא ומתן מתקיים על רקע המשך הלחימה בשטח, כאשר צה"ל ממשיך בפעילות מבצעית נרחבת בדרום לבנון. רק בימים האחרונים נפל בקרב רס"ם אייל אוריאל ביאנקו, נהג רכב כיבוי אש בעוצבת ברק, כאשר ההאמר בו נסע התהפך בשטח לבנון. חיל האוויר תקף ביממה האחרונה כ-150 מטרות של חיזבאללה, כולל משגרי רקטות ומפקדות.