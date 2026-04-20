המפגש השני בין ישראל ללבנון יתקיים ביום חמישי הקרוב בוושינגטון, כך דווח היום (שני) ב-i24NEWS. במפגש ישתתפו שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר והשגרירה הלבנונית בארה"ב נדא חמאדה מעווד, במסגרת המשך המגעים הדיפלומטיים ההיסטוריים בין שתי המדינות.

המפגש מהווה המשך לסבב השיחות הראשון שהתקיים לפני כשבוע, כאשר משלחות רשמיות מישראל ומלבנון נפגשו במשך כשעתיים במשרד החוץ האמריקני. מדובר במפגש ישיר ראשון מזה עשרות שנים, מאז שנות ה-80, המתקיים תחת חסות אמריקנית במטרה להניח תשתית מדינית לסיום הלחימה בצפון.

"אנחנו באותו צד"

השגריר הישראלי יחיאל לייטר מסר לאחר סבב השיחות הראשון כי "היו שיחות מצוינות באווירה מצוינת". לייטר הדגיש את הניצחון המוחץ נגד חיזבאללה והבהיר: "אנחנו באותו צד, העם הלבנוני והעם הישראלי, ממשלת ישראל וממשלת לבנון - אנחנו באותו צד".

באופן חריג, דבריו של השגריר הישראלי שודרו בחלק מהערוצים הלבנוניים, ובהם MTV ואל-ג'דיד. לייטר הוסיף והבהיר כי הצד הלבנוני "הביע את הרצון העז הפעם באמת לפרק את חיזבאללה מנשקו", דבר המעיד על שינוי בעמדה הרשמית של ביירות.

מטרות המשא ומתן

על פי הנמסר מגורמים מעורבים, ישראל מגדירה שתי מטרות מרכזיות לשיחות: הראשונה - השגת לגיטימציה בינלאומית להמשך הלחימה בחיזבאללה במידה והמו"מ ייכשל. השנייה - יצירת סכסוך אפשרי בין חיזבאללה לבין איראן, תוך הצגת הארגון כגורם המונע שלום אזורי.

בדיונים שהתקיימו בירושלים לקראת פתיחת השיחות, הועלתה אפשרות יוצאת דופן: חתימה על "הסכם מדף" שיקבע כי במידה ולבנון תצליח לפרק את חיזבאללה, ישראל תעצור את הלחימה באופן מיידי. כידוע, היחסים בין שתי המדינות קפואים מאז שנות ה-90, כאשר לבנון נמצאת תחת השפעה כבדה של חיזבאללה ואיראן.

קולות מהרחוב הלבנוני

בסדרת ראיונות שנערכו ברחוב הלבנוני, נשמעו קולות הקוראים לסיום הסכסוך ולהגעה להסכמות מדיניות. "זה בטוח יותר טוב מאלימות ומלחמות", הסבירה אחת המרואיינות שתמכה בכינון יחסי שלום בין המדינות. תושבים נוספים הביעו תקווה כי שינוי פוליטי יוביל לשינוי המציאות בשטח.

התחושה הרווחת בקרב המרואיינים היא של מיצוי מהמצב הביטחוני הרעוע. "אינשאללה מספיק, התעייפנו ממלחמות, הם חייבים להגיע להסכם", אמר אחד הגברים. חלק מהתושבים אף הרחיקו לכת בציפיותיהם: "אינשאללה השלום ישרור, אני מרגישה שיהיה הסכם שלום. נניע את האוטו ונלך לבלות בישראל", שיתפה מרואיינת את חלומה האישי.

ביקורת פנים-לבנונית על איראן

בעוד המגעים מתקדמים, מתפרצת בלבנון סערה פנימית סביב השאלה המטרידה: מדוע מה שמותר לטהראן אסור לביירות? חברת הפרלמנט הלבנונית פולא יעקוביאן פרסמה התקפה חריפה נגד איראן, בה היא חושפת את המוסר הכפול שמאפיין את היחס האיראני ללבנון.

"למה לכם מותר לעשות משא ומתן ישיר עם 'השטן הגדול' ולנו אסור לעשות עם ישראל?" - כך שאלה יעקוביאן בפוסט נוקב. התקפתה מגיעה על רקע הדיווחים על קריסת השיחות באיסלמאבאד בין וושינגטון לטהראן, שיחות שאיראן ניהלה ישירות עם "האויב המושבע" - בדיוק את מה שהיא אוסרת על הלבנונים לעשות עם ישראל.