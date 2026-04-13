עשן עולה לאחר תקיפות בלבנון, אילוסטרציה ( צילום: אייל מרגולין\פלאש90 )

בעוד המתיחות בין איראן לארצות הברית מגיעה לשיא עם המצור הימי על מצר הורמוז, מתפרצת בלבנון סערה פנימית סביב השאלה המטרידה: מדוע מה שמותר לטהראן אסור לביירות? חברת הפרלמנט הלבנונית פולא יעקוביאן פרסמה אתמול (ראשון) התקפה חריפה נגד איראן, בה היא חושפת את המוסר הכפול שמאפיין את היחס האיראני ללבנון.

"למה לכם מותר לעשות משא ומתן ישיר עם 'השטן הגדול' ולנו אסור לעשות עם ישראל?" - כך שאלה יעקוביאן בפוסט נוקב שעורר סערה בחברה הלבנונית. התקפתה מגיעה על רקע הדיווחים על קריסת השיחות באיסלמאבאד בין וושינגטון לטהראן, שיחות שאיראן ניהלה ישירות עם "האויב המושבע" - בדיוק את מה שהיא אוסרת על הלבנונים לעשות עם ישראל. "סבלנות אסטרטגית" לאיראן - הרס ופחד ללבנון יעקוביאן מציינת בחריפות את הפער בין האופן שבו איראן מתייחסת לעצמה לבין הציפיות שלה מלבנון. כאשר טהראן מנהלת משא ומתן עם ארצות הברית, היא מציגה זאת כ"ניצחון אסטרטגי" ו"סבלנות אסטרטגית". אך כאשר לבנונים מעלים את האפשרות של משא ומתן עם ישראל, זה מוגדר מיד כ"כניעה" ו"תבוסה". גרודנא, אברמוב ותפרח: רצף אסונות בעולם הישיבות, וה'סדר' המיוחד עם הגר"ד סגל | מעייריב איצלה כץ | 20:45 "המצב הזה נמשך כבר שנתיים, מאז תחילת מלחמת 'הסיוע לעזה'", מסרה חברת הפרלמנט, בהתייחסות לחזית התמיכה שפתח חיזבאללה בצפון ישראל. על פי נתוני משרד הבריאות הלבנוני שפורסמו השבוע, מאז פתיחת החזית נהרגו 2,055 בני אדם ונפצעו 6,588 נוספים ברחבי לבנון - מחיר כבד שהמדינה משלמת בעבור מדיניות שנקבעת בטהראן.

עשן עולה לאחר תקיפות בלבנון, אילוסטרציה ( צילום: אייל מרגולין\פלאש90 )

"פקחו עיניים" - הקריאה ללבנונים

בסיום דבריה קוראת יעקוביאן לציבור הלבנוני "לפקוח עיניים" ולחשוב מה באמת האינטרס שלהם. "בזמן שאיראן מפגינה 'סבלנות אסטרטגית', על הלבנונים נגזר לחיות תחת הרס, פחד, חרדה ומלחמות בלתי פוסקות", היא מסכמת. הדברים מהדהדים את התסכול הגובר בקרב חלקים מהציבור הלבנוני מהמחיר שהם משלמים בעבור המדיניות האיראנית.

התקפתה של יעקוביאן מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד - בדיוק כאשר צה"ל ממשיך בפעילות אינטנסיבית בדרום לבנון. רק בשבת האחרונה תקף חיל האוויר למעלה מ-200 מטרות של חיזבאללה ברחבי דרום לבנון, בהן משגרי רקטות ומחסני נשק. כוחות צה"ל ממשיכים לפעול בחמש אוגדות שונות ברחבי השטח, כאשר עד כה חוסלו למעלה מ-1,400 מחבלי חיזבאללה והושמדו כ-4,300 תשתיות טרור.

קולות נוספים מהרחוב הלבנוני

דבריה של יעקוביאן אינם קול בודד. בסדרת ראיונות רחוב שנערכו לאחרונה בלבנון, נשמעו קולות דומים הקוראים לסיום הסכסוך. "זה בטוח יותר טוב מאלימות ומלחמות", הסבירה אחת המרואיינות. תושבים נוספים הביעו תקווה כי שינוי פוליטי יוביל לשינוי המציאות בשטח. "אינשאללה מספיק, התעייפנו ממלחמות", אמר אחד הגברים בסרטון.

יצוין כי בעוד ארבעה ימים אמורה להסתיים תקופת השישים יום שבסיומה הסכימה ישראל להסיג את כוחותיה מהכפרים בדרום לבנון. על פי דיווחים מביירות, תושבי הכפרים מתכוננים לחזור לבתיהם ביום ראשון הקרוב - גם אם צה"ל לא ייסוג מהם. המתיחות בשטח, לצד הביקורת הגוברת על המדיניות האיראנית, מעידים על תקופה סוערת המצפה ללבנון בשבועות הקרובים.