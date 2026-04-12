"נלך לבלות בישראל" ראיונות רחוב מפתיעים בלבנון

בסדרת ראיונות שנערכו ברחוב הלבנוני, נשמעים קולות הקוראים לסיום הסכסוך ולהגעה להסכמות מדיניות שיאפשרו יציבות באזור - כולל למרבה הפלא גם שלום עם ישראל.
"זה בטוח יותר טוב מאלימות ומלחמות", הסבירה אחת המרואיינות שתמכה בכינון יחסים שלום בין המדינות. לדבריה, המצב הקיים אינו מאפשר מנוחה, והסכם הוא הדרך המועדפת על פני המשך הלחימה.
תושבים נוספים הביעו תקווה כי שינוי פוליטי יוביל לשינוי המציאות בשטח. "הכל ישתנה, המקום ישתנה", טען אחד האזרחים, בעוד אחר הדגיש כי הגעה להסכם היא אינטרס משותף: "זה יותר טוב בשביל שני הצדדים".
התחושה הרווחת בקרב המרואיינים, ובהם תושבי נבטיה, היא של מיצוי מהמצב הביטחוני הרעוע. "אינשאללה מספיק, התעייפנו ממלחמות, הם חייבים להגיע להסכם", אמר אחד הגברים בסרטון.
חלק מהתושבים אף הרחיקו לכת בציפיותיהם ליום שאחרי המלחמה. "אינשאללה השלום ישרור, אני מרגישה שיהיה הסכם שלום. נניע את האוטו ונלך לבלות בישראל", שיתפה מרואיינת את חלומה האישי.
בסיכום הדברים עלתה הקריאה להנהגה לפתור את הבעיות סביב שולחן המשא ומתן. המטרה, כפי שסיכם זאת אחד המשתתפים, היא שבאמצעות ההסכם "לבנון תהיה רחוקה מהסכסוכים".
