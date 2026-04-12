"למה לא?"

"נלך לבלות בישראל" ראיונות רחוב מפתיעים בלבנון

מספר לבנונים נשאלו אם הם מעוניינים בשלום עם ישראל | התשובה של התושבים שהתראיינו הייתה חד משמעית - ומפתיעה במיוחד (חדשות)

עשן עולה לאחר תקיפות בלבנון, אילוסטרציה (צילום: אייל מרגולין\פלאש90)

בסדרת ראיונות שנערכו ברחוב הלבנוני, נשמעים קולות הקוראים לסיום הסכסוך ולהגעה להסכמות מדיניות שיאפשרו יציבות באזור - כולל למרבה הפלא גם שלום עם ישראל.

​"זה בטוח יותר טוב מאלימות ומלחמות", הסבירה אחת המרואיינות שתמכה בכינון יחסים שלום בין המדינות. לדבריה, המצב הקיים אינו מאפשר מנוחה, והסכם הוא הדרך המועדפת על פני המשך הלחימה.

​תושבים נוספים הביעו תקווה כי שינוי פוליטי יוביל לשינוי המציאות בשטח. "הכל ישתנה, המקום ישתנה", טען אחד האזרחים, בעוד אחר הדגיש כי הגעה להסכם היא אינטרס משותף: "זה יותר טוב בשביל שני הצדדים".

​התחושה הרווחת בקרב המרואיינים, ובהם תושבי נבטיה, היא של מיצוי מהמצב הביטחוני הרעוע. "אינשאללה מספיק, התעייפנו ממלחמות, הם חייבים להגיע להסכם", אמר אחד הגברים בסרטון.

​חלק מהתושבים אף הרחיקו לכת בציפיותיהם ליום שאחרי המלחמה. "אינשאללה השלום ישרור, אני מרגישה שיהיה הסכם שלום. נניע את האוטו ונלך לבלות בישראל", שיתפה מרואיינת את חלומה האישי.

​בסיכום הדברים עלתה הקריאה להנהגה לפתור את הבעיות סביב שולחן המשא ומתן. המטרה, כפי שסיכם זאת אחד המשתתפים, היא שבאמצעות ההסכם "לבנון תהיה רחוקה מהסכסוכים".

