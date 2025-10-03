במעמד התשליך שערך האדמו"ר מצאנז ז'מיגראד על גדות נהר הירקון, הרעיד הרבי את הדגים שבים ואת החסידים הרבים ע"י תקיעת השופר כפי מנהג אבותיו הקדושים | פרחי החסידים הציבו במקום מבעוד מועד סטנדר ומפה כיאה והאדמו"ר השליך את העוונות יחד עם כל החסידים שחזו במעמד (חסידים)
ערב ראש השנה, סקירה מיוחדת על ששת השופרות ששימשו את מרן האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע לאורך השנים - וחלקם הגיעו מדורות הוד קדומים | איך הועברו לידיו, מתי השתמשו בהם לאורך הדורות והיכן הם שמורים כיום? (מגזין בבלי)
האדמו"ר מזוועהיל ערך אמש 'לחיים טיש' במעון הקודש של זקינו הרה"ק רבי שלומק'ה מזוועהיל זי"ע, בשכונת 'בית ישראל' בירושלים, לרגל יומא דהילולא של הרה"ק המגיד מזלאטשוב | בטיש הייחודי השתתפו התורמים הנכבדים למגבית "בנפשו" להוצאת ספרי הקודש של האדמו"ר בעל ה'משנת שלמה', המה זכו בהמשך לקבל 'שופרות' מידי האדמו"ר כמחווה מיוחדת (חסידים)
הפוסק הגאון רבי בנימין חותה בשיעור מיוחד על כל הלכות תקיעת שופר - עם הדגמה מעשית על מספר הקולות ושיעורן | בנוסף, הרב מסכם את הלכות ההכנה מיום טוב ראשון ליום טוב שני | צפו בשיעור המלא שנמסר בכולל "חזון עובדיה" במושב בן זכאי (יהדות)
במלאות 83 שנה לעקדתו של הקדוש רבי משה בצלאל אלתר זצ"ל הי"ד מגור – 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו של צדיק וקדוש אחיו של הרבי ‘האמרי-אמת’ מגור, שהיה לאות ומופת בחצר הקודש | על ענוותנותו ופרישותו שהלהיבו לבבות בשנות השואה |"בלתי לה’ לבדו" (יהדות ואקטואליה)
ילדי החמד שהגיעו לגיל חמש בתלמוד תורה 'דרכי אבות' דחסידי צאנז בנתניה, זכו לזכיה מיוחדת בהופעתו הכבודה של האדמו"ר מצאנז, למעמד ה'חומש סעודה' שנערך לכבודם. זאת משום שגם לאדמו"ר יש נין בכיתתם שחגג את החגיגה | במהלך המעמד תקע אחד המלמדים בשופר גדול לסימן "בניסן נגאלו - ובניסן עתידין ליגאל", ובהמשך חילק האדמו"ר חומש ויקרא לכלל ילדי החמד שעברו לפניו כבני מרון (חסידים)