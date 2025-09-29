הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון פותחת לראשונה בהיסטוריה את מוצב עין עלמין ברמת הגולן, השוכן בצמוד לבריכת הקצינים המפורסמת לציבור הרחב בימי חול המועד סוכות | במקום יהיה ניתן לפגוש את מפני ומפנות המוקשים, להתרשם ממגוון החימושים שאיתרה הרלפ״ם ולהתנסות בגילוי מוקשי דמה (בארץ)
בחורשת גדעון הקסומה, סמוך ליישוב גדעונה, זורם פלג של נחל חרוד היוצר שתי בריכות רדודות ונעימות | בדרום הרי חברון, בין עמקים ושדות מעובדים, נמצא מה שמכונה "בור אדוריים" - מאגר שמימיו הצלולים מגיעים לעומק של שלושה מטרים (טיולים)
הוא מסומן בשלושה פסים ונחשב לגאווה לאומית – אבל האם "שביל ישראל" באמת מתאים לכל אחד? | יצאנו לבדוק את הסודות מאחורי המסלול שנמתח לאורכה של הארץ ומציע חוויה שאין דומה לה: טבע פראי, ניתוק טכנולוגי, וחיבור עמוק לנוף ולשורשים. מאחורי השקט מסתתרים גם אתגרים - ולעיתים סכנות - שהמטיילים לומדים להכיר רק בשטח (מגזין)
לאחר שזכה לזחול בנקבה העתיקה, ולקול רחשי המים נזכר בתקופת הוד קדומים שיש למקום ובסוף הנקבה, טבל וצלל במים הקדושים המגיעים לפי המסורת מבית המקדש - חווה ישראל שפירא תענוג עילאי במיוחד לבין הזמנים | וממקום קדוש זה הוא מציף את הזנחת המקום הקדוש כאשר ליד המעיין נקבר בעל 'הסדר היום' (היסטוריה)
בין הזמנים של הקיץ כבר לא נראה אותו דבר עבור בחורי הישיבות: החום, העצלות והלחות שינו את מפת הבילויים - ממסלולים מאתגרים עברו הבחורים לבריכות נינוחות | שיחות עם בחורי ישיבות מרחבי הארץ מציירות תמונה חדשה: פחות טיולים מאומצים ויותר ימים שקטים והרבה רצון להירגע (בין הזמנים)
אחרי שבועיים של מנוחה ואגירת כוחות, בין הזמנים אב מתקרב לסיומו, והיום מתחיל השבוע המלא והאחרון | לצערנו, החום כה גדול שהמסלולים והשמורות סגורות, כאשר גם חופי הים הנפרדים עמוסים עד להתפקע | במצבים שכאלה, אוצרות הטבע הן המפלט - ו"עמק המעיינות" או בשמו האמיתי "בקעת בית שאן" - משופעת באוצרות שכאלה | כדי שתוכלו לצאת ולהתרענן, סקרנו עבורכם (כמעט) את כל המעיינות והנחלים שבעמק, תהנו! (בין הזמנים)
מקובל שהשם - ליל-ית היא קליפה מסוכנת | לכך לא ייפלא שמעטים יעזו לבקר במקום המכונה "מעיין לילית" | התחושות הללו מתחזקות לנוכח העובדה שהמעיין נובע מתוך מערת קבורה עתיקה... | המלצת טיול לבין הזמנים (תיירות)
סיור מקיף ברמת הגולן הוביל לביקור בבסיס 109 בגבול סוריה שהתגלה כפתוח | במהלך תצפית על סוריה וקוניטרה נחשף בפנינו מינרט מציץ בין השיחים של שרידי כפר לא מוכר | לא היו שלטי אזהרה מפני מוקשים, והשערים היו פתוחים - כך שנכנסנו לעולם שלא הכרנו | ישראל שפירא על הביקור המסתורי בכפר צֻרְמָן הצ'רקסי (היסטוריה)
זהו מעיין קטן הנובע מתוך הסלע לתוך בריכה רדודה בחורשת עצים מוצלת שנותנת צל רוב שעות היום | ויש גם מעיין סודי, שמעטים מכירים אותו, אך אלה שכבר זכו לטבול במימיו הצלולים מספרים על תחושה עילאית | שתי המלצות לטיול לבין הזמנים (תיירות)
בואו להכיר אחד מהאזורים הכי מרתקים אך מהפחות נגישים בארצנו הקדושה - עיר השמש הנצחית יריחו, שם תוכלו להתרענן במימיו הקדושים של מעיין אלישע, ליהנות מחוויה מסעירה ברכבל לפסגת הר הקרנטל וביקור מרשים בשרידי ארמון החורף המפואר של הישאם | המלצת טיול לבין הזמנים (תיירות)
מחפשים את הנופש המושלם ללא פשרות בכשרות ובמרחק לבית הכנסת? אל תמתינו לרגע האחרון שהמתחמים ייחטפו. היכנסו עכשיו לאתר שריכז עבורכם את המתחמים הכי מתאימים, בחרו את היעד המנצח שלכם ושריינו חופשה חלומית בקליק!