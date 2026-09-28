היום, יום שני – ב' דחול המועד סוכות, השמיים יהיו מעוננים חלקית. הטמפרטורות צפויות לעלות במעט, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, אך יישארו ברמה הרגילה לעונה. בשעות הבוקר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, ולקראת הצהריים הגשם יתרכז בהרי הצפון והמרכז. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ויתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים – 18-26 מעלות
תל אביב – 22-30 מעלות
חיפה – 22-28 מעלות
צפת – 18-25 מעלות
טבריה – 22-30 מעלות
אשדוד – 22-30 מעלות
באר שבע – 21-30 מעלות
עין גדי – 26-35 מעלות
אילת – 28-38 מעלות
מחר, יום שלישי – ג' דחול המועד סוכות, השמיים יהיו מעוננים חלקית עד מעוננים. במרכז הארץ ובדרומה תחול ירידה בטמפרטורות, והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. יתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
ביום רביעי – ד' דחול המועד סוכות, יהיה מעונן חלקית. צפוי גשם מקומי ברובו קל בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות ימשיכו לרדת.
ביום חמישי – ה' דחול המועד סוכות, יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמישור החוף יתכן גשם מקומי ברובו קל. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.
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