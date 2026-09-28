תפילה ביום ראשון דחול המועד סוכות בעיר העתיקה בירושלים ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

היום, יום שני – ב' דחול המועד סוכות, השמיים יהיו מעוננים חלקית. הטמפרטורות צפויות לעלות במעט, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, אך יישארו ברמה הרגילה לעונה. בשעות הבוקר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, ולקראת הצהריים הגשם יתרכז בהרי הצפון והמרכז. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ויתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף.