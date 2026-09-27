ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הגיע בימים אלו לעיר אלעד, שם מסר שיעור מיוחד לכבוד חול המועד סוכות בהיכל בית המדרש סלבודקה החדש. בתום השיעור, נשא הגר"ד לנדו שליט"א דברי חיזוק קצרים אך חריגים במיוחד, שבהם התייחס למצבו הקשה של עולם התורה בימים אלו.

אחדות נדירה בשמחת בית השואבה בבלי | 28.09.26

"יעזרנו השם בתוך כל מקהלות רבבות עמך בית ישראל, שיתבטל מעלינו כל גזירות רעות", פתח ראש הישיבה את דבריו. מיד לאחר מכן הדגיש בחריפות: "כל עולם התורה עומד כעת לפני מערכה גורלית וקיומית, זה לא מערכה רגילה, זו מערכה של התורה בעצמה! זו מערכה על לומדי התורה! ואסור להקל ראש בזה".

הגר"ד לנדו סיים את דבריו בתפילה ובקריאה לחיזוק: "יהי רצון שנזכה לסיעתא דשמיא, ונוכל להמשיך ללמוד בעיון ביתר שאת, להיות מונחים בלימוד, שקועים הלימוד, ולא מקופיא בעלמא