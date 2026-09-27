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אסור להקל ראש

הגר"ד לנדו: "עולם התורה במערכה גורלית"

ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הגיע לאלעד למסור שיעור מיוחד לחול המועד • בתום השיעור נשא דברי חיזוק נוקבים על המצב הקשה של עולם התורה

דבריו של הגר"ד לנדו שליט"א
דבריו של הגר"ד לנדו שליט"א| צילום: צילום: שמוליק קורלנסקי

ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הגיע בימים אלו לעיר , שם מסר שיעור מיוחד לכבוד חול המועד סוכות בהיכל בית המדרש סלבודקה החדש. בתום השיעור, נשא הגר"ד לנדו שליט"א דברי חיזוק קצרים אך חריגים במיוחד, שבהם התייחס למצבו הקשה של עולם התורה בימים אלו.

"יעזרנו השם בתוך כל מקהלות רבבות עמך בית ישראל, שיתבטל מעלינו כל גזירות רעות", פתח ראש הישיבה את דבריו. מיד לאחר מכן הדגיש בחריפות: "כל עולם התורה עומד כעת לפני מערכה גורלית וקיומית, זה לא מערכה רגילה, זו מערכה של התורה בעצמה! זו מערכה על לומדי התורה! ואסור להקל ראש בזה".

הגר"ד לנדו סיים את דבריו בתפילה ובקריאה לחיזוק: "יהי רצון שנזכה לסיעתא דשמיא, ונוכל להמשיך ללמוד בעיון ביתר שאת, להיות מונחים בלימוד, שקועים הלימוד, ולא מקופיא בעלמא

אלעדהגר"ד לנדועולם התורהחול המועד סוכותדב לנדו

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