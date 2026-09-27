התרגשות רבה בעולם התורה לקראת השלמתו של מיזם שימור תורני היסטורי: בניין ישיבת ראדין העתיק, שהוקם בידי מרן החפץ חיים זיע"א, עובר בימים אלו את שלבי השחזור והשיקום האחרונים – ועתיד לשוב לייעודו המקורי כהיכל תורה.

ישיבת ראדין נוסדה בשנת תרכ"ט, כאשר מרן החפץ חיים זיע"א החל לקבץ סביבו בחורים ואברכים ללימוד התורה. עם התרחבות הישיבה הוקם עבורה מבנה עצמאי, ובהמשך, כאשר המקום שוב נעשה צר מהכיל את מאות הלומדים, נבנה ההיכל הגדול והמפואר שנחנך בשנת תרע"ג. המבנה כלל בית מדרש מרכזי, אוצר ספרים, חדרי שיעורים וחדרי מגורים לתלמידים.

בין כתלי הישיבה למדו והתעלו שורה של גדולי עולם. ב"כולל קדשים" המפורסם של מרן החפץ חיים זיע"א למדו בין היתר הגאון רבי אלחנן וסרמן זצ"ל והגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל, הרב מפוניבז'.

הבניין עבר תהפוכות קשות במהלך השנים. במלחמת העולם הראשונה הוא הפך בידי הצבא הגרמני לאורוות סוסים, למחסני מספוא ולמצבורי נשק. בני הישיבה שחזרו לראדין שיקמו אותו, אולם עם חורבן יהדות אירופה פסקה הישיבה מפעילותה.

למרות שהבניין עצמו שרד את המלחמה, במשך עשרות שנים הוא שימש כמועדון, מקום בילוי ואף לפעילויות תיאטרון וקרקס. כעת נשלמת סגירת המעגל: את מהלך גאולת המבנה ושיקומו מוביל ר' משה פימה מבלארוס, הפועל להשבת המבנה לייעודו המקורי. ארגון "דרשו" הצטרף למאמץ ומסייע בשיקום בית המדרש ובהכשרתו מחדש כהיכל תורה, תחת השם "מתיבתא רבתא דראדין".

שיאו של המהלך צפוי מיד לאחר חג הסוכות, אז תגיע לראדין משלחת רבני "דרשו" ותשתתף במעמד חנוכת ההיכל המחודש – יותר ממאה שנה לאחר שמרן החפץ חיים זיע"א עצמו חנך בין אותם כתלים את בית מדרשו.