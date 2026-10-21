חברת גוגל הכריזה על השקת "מרכז עסקים" חדש בפלטפורמת Gemini, שנועד להפוך את הבינה המלאכותית לכלי עבודה יומיומי עבור עסקים קטנים ובינוניים. המהלך, שהוכרז אמש (שלישי), מציע שורה של יכולות ייעודיות בתחומי הניהול הפיננסי והשיווקי, ומהווה צעד משמעותי במרוץ הטכנולוגי להנגשת כלי AI למגזר העסקי.

על פי הודעת החברה, עשרות מיליוני עסקים קטנים כבר משתמשים כיום בבינה מלאכותית לצורך סיעור מוחות וכתיבת טקסטים, אך הכלים החדשים נועדו לפתור את אחת הבעיות המרכזיות של יזמים: מחסור בזמן ובמשאבים לניהול שוטף של העסק.

המרכז החדש מציע מספר יכולות ליבה שמיועדות לחסוך שעות עבודה ותקציבי מיקור חוץ. בין היכולות המרכזיות: שמירה אוטומטית על זהות המותג – בעלי עסקים יוכלו להעלות למערכת את ספר המותג שלהם, כולל הגופנים והצבעים הקבועים של העסק. מעתה, כל פוסט לרשתות החברתיות, מודעת פרסום או ניוזלטר שיפותחו על ידי ה-AI, יישמרו על השפה העיצובית המדויקת של המותג ללא צורך בהתערבות מעצב גרפי.

יכולה נוספת היא אוטומציה פיננסית חזותית: המערכת מסוגלת לסרוק ולנתח קבצי נתונים, גיליונות אלקטרוניים, קבלות ורשומות רכש, ולהפוך אותם באופן אוטומטי לגרפים פיננסיים, סיכומים חזותיים ומודלים אינטראקטיביים. המטרה היא לאפשר לבעלי עסקים להבין את תזרים המזומנים וההוצאות שלהם במבט חטוף.

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בנוסף, המרכז יתחבר ישירות לכלל הכלים של גוגל, ובהם Google Workspace (דוקס, שיטס וג'ימייל), מערכת הפרסום Google Ads ופרופיל העסק (Google Business Profile).

במסגרת ההכרזה, גוגל שמה דגש על פתיחות המערכת וחיבורה לתוכנות הפופולריות ביותר בשוק המשמשות עסקים קטנים. בתחום הפיננסי, המערכת תסתנכרן עם תוכנות הנהלת חשבונות כמו QuickBooks, Xero ו-Zoho. בתחום העיצובי והשיווקי, המרכז יתחבר ישירות לפלטפורמות Canva ו-Adobe. בנוסף, תתאפשר אינטגרציה מלאה עם פלטפורמות ניהול ומסחר כמו Shopify, Wix ו-Dropbox.

"הכלים הללו נועדו להחזיר לבעלי העסקים את המשאב היקר ביותר שלהם – זמן", הסביר וישנו סיבאג'י, מנהל בכיר בחטיבת Gemini בגוגל.

התכונות החדשות מתחילות להתגלגל בצורה מדורגת למשתמשים ברחבי העולם כבר בימים אלו, וצפויות להיות זמינות לקהל הרחב בשבועות הקרובים. המהלך מצטרף לשורה של יוזמות של ענקיות הטכנולוגיה להנגשת כלי בינה מלאכותית לעסקים קטנים, בעקבות מהלכים ממשלתיים להקלה על המגזר ובמקביל לחששות גוברים מכוחן של חברות הטכנולוגיה.