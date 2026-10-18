אלי הרצליך בסינגל חופה חדש: 'תזכה אותי'

הזמר אלי הרצליך השיק את הסינגל החדש שלו – 'תזכה אותי', שיר חופה שחיכה לו שנים רבות. השיר, שיצא לאור היום (יום ראשון), מלווה בקליפ ייחודי שנוצר כולו בטכנולוגיית בינה מלאכותית.

הרצליך, המוכר בזכות יצירתיות מוזיקלית ייחודית, מסר כי חיכה לרגע הנכון ולטקסט המתאים לשיר חופה. "זה מגיע מתוך תפילה קטנה, בקשה גדולה והמון רגש ואמונה", אמר. את הלחן יצר שמואל יפת, ואת העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצע הצמד אלי קליין ואיצי ברי. השילוב בין קולו של הרצליך להפקה המקצועית יוצר חוויה מוזיקלית המתאימה לאווירת החופה.

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הקליפ המלווה את השיר נוצר כולו בטכנולוגיית בינה מלאכותית, ומציג חופה שלמה שנבנתה דיגיטלית. צופים קשובים יזהו בקליפ פרצופים מוכרים מתעשיית המוזיקה והאירועים, שהוטמעו בצורה יצירתית.

את הגרפיקה ביצעה רחלי גליק, ואת הקליפ בטכנולוגיית הבינה המלאכותית הפיק שי ברק. השילוב בין הטכנולוגיה המתקדמת למסר המסורתי של שיר החופה יוצר חוויה ויזואלית ומוזיקלית ייחודית.

הפרויקט מצטרף לשורת יצירות מוזיקליות חדשות שהושקו לאחרונה בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. בימים האחרונים יצאו לאור מספר פרויקטים, ביניהם הסינגל 'ווי לן' של אברומי וינברג בהפקת אלי קליין ואיצי ברי, מחרוזת סולעבצאך #2 של שמוליק מכלוביץ, והאלבום המשותף 'ניגוניך אבי' של יוני גנוט ובנו לביא.

הסינגל 'תזכה אותי' מבטא את התפילה העמוקה של כל חתן וכלה בעמידתם תחת החופה, ומביא מסר של רגש, אמונה ותקווה. הבחירה להשיק את השיר עם קליפ בטכנולוגיית בינה מלאכותית מעידה על הרצון של הרצליך להמשיך ולחדש, תוך שמירה על המסורת והערכים.