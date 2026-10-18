הזמר שרוליק כהן משיק פרויקט מוזיקלי חדש: מחרוזת חופה בליווי קליפ מיוחד. המחרוזת משלבת תפילה ושירה בהגשה אישית, ומביאה את ההתרגשות של הרגעים שמתחת לחופה.

הפרויקט מצטרף לשורת יצירות מוזיקליות שהושקו בתקופה האחרונה בעולם המוזיקה החסידית. בימים האחרונים יצאו לאור מספר פרויקטים, ביניהם מחרוזת הודאה של יענקי הוכהייזר, האלבום 'ניגוניך אבי' של יוני גנוט ובנו לביא, והסינגל 'שבת שלום' של שי וינר.

שרוליק כהן מחבר בהגשתו בין תפילה לשירה, עם מחרוזת שמלווה את החתן והכלה בדרכם לחופה. הקליפ מעביר את התחושה המיוחדת של הרגעים שמתחת לחופה, כשההתרגשות והשמחה משתלבות זו בזו.

את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצע מאיר ליברמן, ואת הקליפ הפיק שלום בריסק. הבימוי, העריכה והצבע הופקדו בידי הרשי סגל, והצילום בוצע על ידי יצחק קלמן.

המחרוזת מגיעה לאחר שורת סינגלים ופרויקטים של שרוליק כהן שזכו לתהודה בעולם המוזיקה החסידית. הפעם בחר להתמקד במחרוזת חופה, שמביאה את המסר של שמחה ותפילה בצורה מרגשת.

הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות שיצאו לאור לקראת עונת החתונות. בימים האחרונים הושקו גם הסינגל 'ימים באים' של מתי שריקי עם מסר של שמחה ותקווה, ושיר החתונות 'בזה הבית' של ישראל פרידמן ואליה חבה בשתי גרסאות.

המחרוזת והקליפ מעניקים לחתן ולכלה ליווי מוזיקלי לאחד הרגעים המשמעותיים בחייהם, תוך שילוב בין המסורת לבין הפקה מקצועית.