בעל המנגן יענקי הוכהייזר משיק פרויקט מוזיקלי חדש: "מחרוזת הודאה", המזמינה את המאזין לעצור מהשגרה השוחקת ולהתבונן בחסדי השם המלווים אותנו בכל רגע ורגע.

המחרוזת מאגדת פנינים מוזיקליים ויצירות עוצמתיות מבית היוצר של השמות המובילים במוזיקה החסידית, ומזמינה את הקהל לשיר יחד שיר שבח והודיה להקב"ה על כל הטוב. הפרויקט מצטרף לשורת השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה החסידית והיהודית בתקופה האחרונה, ביניהן הסינגל 'ימים באים' של מתי שריקי עם מסר של שמחה ותקווה, שיר החתונות 'בזה הבית' של ישראל פרידמן ואליה חבה, והסינגל 'תמיד' של יחיאל גיניגר, מנדי ג'יי וחיים גרין.

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המחרוזת כוללת ארבעה שירים: 'חסדי השם' של נפתלי קמפה מאלבום "ליבי", 'חזק' של בערי וועבער מאלבום "בעזרת השם יתברך", 'מי כמוך' של שואלי וואלדנר מאלבום "טוב השם", ו'מודים אנחנו' של ר' שלמה טויסיג מאלבום "מודים אנחנו". השילוב בין היצירות השונות יוצר חוויה מוזיקלית עשירה ומגוונת.

יואלי דוידוביץ באלבום ראשון לסוכות בבלי | 22.09.26

על ההפקה המוזיקלית עמד צוות מקצועי: העיבוד המוזיקלי בוצע על ידי מנחם פרידמן, הפקת השירה הופקדה בידי חזקי פיש באולפני דיינמיק, התופים בוצעו על ידי אהרן ברק, הגיטרות על ידי אבי סינגולדה, והמיקס והמאסטרינג בוצעו על ידי מנחם פרידמן. עיצוב העטיפה נעשה על ידי שימי עקשטיין.

הפרויקט מצטרף למגמה רחבה של יצירות מוזיקליות העוסקות בהכרת תודה ואמונה, ובתקופה האחרונה הושקו גם מחרוזות חופה של משה דוד וייסמאנדל ואלחנן ענבל, וכן סינגלים נוספים שעוסקים בחיזוק האמונה והתודה לה'.

המחרוזת מזמינה את המאזינים לעצור לרגע, להתבונן בחסדי ה' הקטנים והגדולים המלווים אותנו מדי יום, ולהודות על כל נשימה ונשימה. בעידן של ריצה מתמדת ולחצים רבים, הפרויקט מציע רגע של התעלות והתחברות לנקודה הפנימית של הכרת הטוב.