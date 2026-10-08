לקראת שמחת נישואי בתו של הגאון רבי יצחק מאיר דרוק שליט"א, ראש ישיבת "תפארת ישראל", עם הבחור יהושע מלין נ"י, משוחרר לאוויר שיר חדש בשם "טאטע". את הלחן יצר ראש הישיבה בעצמו, והוא מצטרף לשורה ארוכה של לחנים שחיבר לאורך השנים והפכו לחלק מהמסורת המוזיקלית של הישיבה ותלמידיה.
השיר מבוצע בדואט על ידי שני זמרים מובילים: ר' אהרל'ה סמט, זמר הבית של מוסדות "תפארת ישראל", לצד ר' שרוליק קלצקין. שניהם מעניקים ללחן ביטוי קולי מלא רגש ועומק. העיבוד וההפקה המוזיקלית בוצעו על ידי יונתן בלוי, שהעניק לשיר מסגרת צלילית עשירה.
השיר יוצא לאור לקראת מעמד החתונה שייערך אור לכ"ח בתשרי באולמי "כתר הרימון", בשמחת בית "תפארת ישראל". הפרויקט יצא לאור על ידי ישיבת "תפארת ישראל" בארץ הקודש.
הפרויקט מצטרף לשורת יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאחרונה בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים, ביניהם הסינגל 'קבץ קבץ' של אברומי וינברג, השיר 'מי אדיר' של יומי לאווי וסינגל הבכורה 'אבי נתן' של אלעזר יפרח.
השקת השיר דווקא לקראת מעמד החתונה מעניקה לו משמעות מיוחדת, כשהוא משלב את השמחה המשפחתית עם המסורת המוזיקלית של הישיבה. הלחן שיצר ראש הישיבה מצטרף ליצירות מוזיקליות רבות שנולדו בין כותלי "תפארת ישראל" ונשארו חקוקות בלבבות התלמידים והבוגרים.
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