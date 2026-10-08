לקראת שמחת נישואי בתו של הגאון רבי יצחק מאיר דרוק שליט"א, ראש ישיבת "תפארת ישראל", עם הבחור יהושע מלין נ"י, משוחרר לאוויר שיר חדש בשם "טאטע". את הלחן יצר ראש הישיבה בעצמו, והוא מצטרף לשורה ארוכה של לחנים שחיבר לאורך השנים והפכו לחלק מהמסורת המוזיקלית של הישיבה ותלמידיה.

השיר מבוצע בדואט על ידי שני זמרים מובילים: ר' אהרל'ה סמט, זמר הבית של מוסדות "תפארת ישראל", לצד ר' שרוליק קלצקין. שניהם מעניקים ללחן ביטוי קולי מלא רגש ועומק. העיבוד וההפקה המוזיקלית בוצעו על ידי יונתן בלוי, שהעניק לשיר מסגרת צלילית עשירה.

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