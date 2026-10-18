שמולי שטיינמץ ומקהלת 'ידידים' בשיר חתונות חדש

הזמר שמולי שטיינמץ משיק סינגל חדש בשם 'ענבי הגפן', שיר חתונות שנולד מתוך רגש משפחתי מיוחד. את השיר הלחין המלחין מיכל אובלנדר במיוחד לכבוד חתונתה של בת הנגיד עוזר אובלנדר מלונדון, במטרה להרקיד את ההמונים ולהכניס שמחה עמוקה ללב ברחבת הריקודים.

שטיינמץ מוביל את השיר בביצוע קולי מרגש, כשאל הביצוע מצטרפת מקהלת 'ידידים העולמית' בהרמוניות עשירות ומדוייקות. השילוב הופך את 'ענבי הגפן' לשיר מתאים במיוחד לחתונות, ריקודים ולכל שמחה.

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