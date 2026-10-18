שמולי שטיינמץ ומקהלת 'ידידים' בשיר חתונות חדש

הזמר שמולי שטיינמץ משיק סינגל חדש בשם 'ענבי הגפן', שיר חתונות שנולד מתוך רגש משפחתי מיוחד. את השיר הלחין המלחין מיכל אובלנדר במיוחד לכבוד חתונתה של בת הנגיד עוזר אובלנדר מלונדון, במטרה להרקיד את ההמונים ולהכניס שמחה עמוקה ללב ברחבת הריקודים.
שטיינמץ מוביל את השיר בביצוע קולי מרגש, כשאל הביצוע מצטרפת מקהלת 'ידידים העולמית' בהרמוניות עשירות ומדוייקות. השילוב הופך את 'ענבי הגפן' לשיר מתאים במיוחד לחתונות, ריקודים ולכל שמחה.
את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצעו מוישי אולחוב וחיים דייטש, בעוד שהמיקס והמאסטרינג הופקדו בידי יניב באלס. את עיצוב העטיפה ביצע שלום אובלנדר.
הפרויקט מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאחרונה. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים, ביניהם מחרוזת סולעבצאך #2 של שמוליק מכלוביץ עם גדולי הזמר החסידי, אלבום הדואטים 'ניגוניך אבי' של יוני גנוט ובנו לביא, והסינגל 'שבת שלום' של שי וינר.
השיר 'ענבי הגפן' מצטרף לרשימת שירי החתונות שהושקו לאחרונה, ביניהם 'בזה הבית' של ישראל פרידמן ואליה חבה שיצא בשתי גרסאות — עברית וחסידית, ומחרוזת החופה של משה דוד וייסמאנדל ויענקי לנדאו.
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