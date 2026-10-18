דניאל יטיב בסינגל חדש: 'לגעת בשמיים'

הזמר והיוצר דניאל יטיב משיק סינגל חדש – 'לגעת בשמיים'. השיר, שיצא לאור היום (יום ראשון), מביא מסר אישי ועמוק על השאיפה להתקרב לבורא עולם ועל ההתמודדות עם אתגרי החיים.

יטיב כתב את מילות השיר בעצמו, והלחין אותו יחד עם מאור שושן. ההפקה המוזיקלית הופקדה בידי מאור שושן וסתיו נחמיאס, שיצרו עיבוד מקצועי המעניק לשיר מעטפת צלילית מרגשת ומרוממת. השיר מבטא את השאיפה להתכוונן אל מי שיושב בשמיים, להתחזק באמונה ולדעת שהכול משמיים ושאין רע יורד מלמעלה. המילים הכנות והמסר של אמונה, געגוע ואופטימיות מזמינים את המאזינים להתחבר פנימה ולהמשיך להאמין שגם אחרי הסערה השמש עוד תזרח.

דניאל יטיב בסינגל החדש 'לגעת בשמיים' מוזיקה 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

הפרויקט מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם סינגל הבכורה של אהרן גרסטל 'ערב שבת עם דמדומי חמה', השיר החדש של שמולי שטיינמץ 'ענבי הגפן' והסינגל המרגש של שמעון לוי 'בוכה איתך'.

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יטיב, שכבר הוכיח את עצמו כיוצר מוכשר בעולם המוזיקה היהודית, מביא בסינגל החדש שילוב ייחודי בין מילים אישיות ללחן נוגע. השיר נושא מסר של חיזוק והתמודדות, ומעביר את התחושה שגם בתוך הקשיים והאתגרים, האמונה והתקווה תמיד נמצאות שם.

הסינגל 'לגעת בשמיים' זמין כעת בכל הפלטפורמות הדיגיטליות.