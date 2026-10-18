הזמר אברומי וינברג משיק את הסינגל השני מתוך אלבומו החדש – 'ווי לן', שיראה אור בשבועות הקרובים כשיר הנושא של האלבום. זאת לאחר הסינגל 'קבץ קבץ' שפתח את הדרך וזכה לקבלת פנים חמה בקרב המאזינים.

וינברג הלחין את השיר בעצמו והעניק לו אופי אישי ומרגש. את ההפקה המוזיקלית ביצע הצמד אלי קליין ואיצי ברי, שיצרו עיבוד עשיר ומקצועי המעניק לשיר מעטפת צלילית מרשימה.

השיר נשען על מעשה מהגמרא בברכות דף ל"א, המתאר רגע מיוחד בחתונת בנו של רבינא. בעת שמחת החתונה, ביקשו החכמים מרב המנונא זוטי לשיר, והוא ענה במילים הנוקבות "ווי לן דמיתנן" – אוי לנו שאנו מתים. התשובה והנחמה היחידה שהעניק היתה: "הי תורה והי מצוה דמגנו עלן" – הרי תורה והרי מצווה שמגינות עלינו.

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הטקסט המטלטל מהגמרא מקבל בשיר עיבוד מוזיקלי קצבי ומרומם, כשוינברג מביא את המסר העתיק אל ההווה. השילוב בין הכוח הקולי שלו לבין ההפקה המקצועית של קליין וברי יוצר חוויה מוזיקלית ייחודית שמגבירה את הציפייה לאלבום המלא.

הפרויקט מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם מחרוזת סולעבצאך #2 של שמוליק מכלוביץ עם גדולי הזמר החסידי, אלבום הדואטים 'ניגוניך אבי' של יוני גנוט ובנו לביא, והסינגל 'שבת שלום' של שי וינר.

האלבום המלא של אברומי וינברג צפוי להשתחרר בשבועות הקרובים, והסינגל החדש מעניק הצצה ראשונה למה שעוד בדרך – עומק ועוצמה שמחכים למאזינים ביצירה השלמה.