חברת טסלה של אילון מאסק אינה מסתפקת ברכב שמסוגל להתרומם לאוויר. במקביל לפיתוח הרודסטר החדשה, מקדמת החברה שני מיזמים נוספים: רובוט דמוי אדם ושירות מוניות אוטונומיות – שניהם עשויים להשפיע על עתיד התחבורה והעבודה.

הרודסטר שהוצגה באמצע אוקטובר ביצעה תמרונים קצרים באוויר באמצעות מנועים המבוססים על טכנולוגיית SpaceX. עם זאת, אין מדובר במכונית מעופפת במובן המלא – היא אינה מסוגלת לטוס לאורך זמן כמו כלי טיס רגיל. תחילת הייצור מתוכננת לשנת 2028.

במקביל מפתחת טסלה את Optimus, רובוט דמוי אדם שנועד לבצע משימות פיזיות שגרתיות, חוזרות או מסוכנות. בחברה מקווים שהרובוט יוכל לסייע במפעלים, במחסנים, ובהמשך גם בבתים פרטיים. הרובוט עדיין נמצא בשלבי פיתוח ולא הגיע לשלב פריסה מסחרית רחבה.

מיזם נוסף הוא Robotaxi – שירות מוניות אוטונומיות המבוסס על כלי רכב ללא נהג. במסגרת הפרויקט פיתחה טסלה את Cybercab, רכב דו־מושבי ללא הגה ודוושות. החברה החלה להפעיל שירותי Robotaxi באוסטין שבטקסס, ומבקשת להרחיב את הפעילות.

שני המיזמים מתמודדים עם אתגרים טכנולוגיים, בטיחותיים ורגולטוריים. בטסלה מקווים שהרובוטים יאפשרו אוטומציה של עבודות פיזיות, ושהמוניות האוטונומיות ישנו את אופן ההתניידות בערים. לפי הדיווחים, דווקא הפרויקטים הללו עשויים להשפיע על עתיד החברה לא פחות מהרכב המעופף שמשך את תשומת הלב.