משרד הביטחון, באמצעות המנהל למחקר, פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית (מפא"ת), פרסם בקשה לקבלת הצעות מחיר לרכש של עשרות מערכות רובוטיות זעירות מדגם Genisom L1 ZSL. מדובר בפלטפורמות רובוטיות בתצורת "כלב רובוטי" המיוצרות בסין, אשר מוגדרות כ"מוצר מדף" ועתידות לשמש כתשתית לפיתוחים ביטחוניים ישראליים ייעודיים.

על פי מסמכי המכרז, מטרת הרכש היא לספק מענה מבצעי דחוף לכוחות המתמרנים בשטח אל מול איומי מטענים ותשתיות תת-קרקעיות. השימוש בכלבים רובוטיים מאפשר לכוחות הלוחמים לסרוק מבנים ממולכדים, פירים ומנהרות בהפעלה מרחוק, ובכך לחשוף מארבים ומטענים מבלי לסכן חיי אדם.

חבילת הבסיס של המכרז כוללת 45 מערכות כלב רובוטי מהדגם הסיני הנבחר. לצד הפלטפורמות עצמן, המכרז כולל מעטפת לוגיסטית רחבה: 3 סוללות מקוריות ומטען ייעודי לכל מערכת, לצד אספקה של 60 סוללות מקוריות נוספות כגיבוי. כמו כן, החבילה כוללת סבבי הדרכות תפעול, ספרות טכנית מלאה לאחזקה בסיסית, ותמיכה הנדסית שוטפת כולל שירותי תיקונים לרכיבי המערכת.

הכלבים הרובוטיים ישמשו כפלטפורמת בסיס, שעליה ישולבו אבני בניין משימתיות, חיישנים ואמצעים טכנולוגיים מגוונים שפותחו ומפותחים במיוחד עבור משרד הביטחון. המכרז כולל גם אופציות רכש עתידיות למערכות וסוללות נוספות, לצד הרחבת התמיכה ההנדסית בהתאם לצרכים המבצעיים והתקציביים של המשרד.

תוקף ההצעות, כולל האופציות, יעמוד על 24 חודשים, בעוד מחירי האופציות יישארו בתוקף ל-72 חודשים מרגע יציאת ההזמנה. הפרויקט מוגדר כמסווג ברמת "בלתי מסווג", והמכרז פתוח לחברות ישראליות העומדות בתנאי סף קפדניים.

בין תנאי הסף: מעמד של ספק מוכר ופעיל של משרד הביטחון, סיווג טכנולוגי בתוקף של "מפתח", מערכת ניהול איכות מאושרת בתקן ISO 9001, וחוסן פיננסי של מחזור כספי שנתי ממוצע של לפחות 2 מיליון שקלים בכל אחת מהשנתיים האחרונות.

משרד הביטחון קבע כי הניקוד של המציעים יתבסס במלואו על המרכיב הכלכלי – כלומר, החברה שתציע את המחיר המשוקלל הזול ביותר והעומדת בתנאי הסף והדרישות הטכנולוגיות, היא זו שתזכה במכרז. עם זאת, המשרד שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז או לעכב את בחירת הזוכה בשל שיקולי תקציב.

הספקים המעוניינים נדרשים להגיש את הצעותיהם בשלוש מעטפות נפרדות וחתומות: מעטפת תנאי סף, מעטפת מענה טכני-ניהולי, ומעטפת מענה כלכלי. כל מעטפה תכיל 8 עותקים קשיחים ו-4 עותקים דיגיטליים על גבי דיסק, אשר יוגשו ישירות לכספת מפא"ת בקריה בתל אביב.

מועד הגשת ההצעות הסופי נקבע ליום חמישי, 13 באוקטובר 2026, בשעה 12:00. שאלות ההבהרה הוגשו עד ה-4 באוקטובר, וכנס ספקים מרוכז נערך ב-6 באוקטובר.