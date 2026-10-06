אילון מאסק חזר אתמול (שני) למועדון הטריליונרים, לאחר שהונו זינק ב-65 מיליארד דולר ביום אחד והגיע לסכום של 1.04 טריליון דולר, כך על פי מדד המיליארדרים של בלומברג.

הזינוק הדרמטי נרשם בעקבות עליות משמעותיות בשווי השוק של שתי החברות המרכזיות בבעלותו: חברת החלל SpaceX וחברת הרכב החשמלי טסלה. מניית SpaceX עלתה ב-13 אחוזים מתחילת חודש אוקטובר, בעוד שמניית טסלה התחזקה ב-6.7 אחוזים.

זו הפעם הראשונה מזה שלושה חודשים שבה הונו של מאסק חוצה שוב את רף הטריליון דולר. בחודש יוני הוא הפך לאדם הראשון בעולם שהונו הגיע לסכום כה אסטרונומי, לאחר זינוק בשווי SpaceX בעקבות הנפקה גדולה של החברה. אולם זמן קצר לאחר מכן איבד את מעמדו זה, כאשר מניית החברה ירדה על רקע חששות משווי השוק הגבוה שלה.

על פי נתוני בלומברג, יותר מ-98 אחוזים מהונו של מאסק מקורם בהחזקותיו בשתי החברות הללו. העליות האחרונות במניות הגיעו על רקע אופטימיות מחודשת בשוק סביב שתי החברות, כאשר אנליסטים מבית ההשקעות מורגן סטנלי הגדירו את SpaceX כאחת הדרכים הזולות יחסית להיחשף לתחומי החלל והמודיעין.

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גם טסלה תרמה חלק נכבד לזינוק בהונו של מאסק, לאחר שהחברה דיווחה בשבוע שעבר על מכירות גבוהות מהצפוי ברבעון השלישי של השנה.