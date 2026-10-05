יצוא הנפט הגולמי מהמזרח התיכון שב לרמות שקדמו לפרוץ המלחמה באזור. בפעם הראשונה מאז תחילת הסכסוך בחודש פברואר, הממוצע השבועי של משלוחי הנפט ממדינות המזרח התיכון, ללא איראן, חצה את רף 18 מיליון החביות ליום במשך מספר ימים רצופים.

הנתונים, שנחשפו על ידי חברת המעקב הימי Kpler, מהווים הצלחה משמעותית עבור הנשיא טראמפ, שפעל בחודשים האחרונים לשתק את הכלכלה האיראנית ולאפשר מעבר של ספינות סוחר זרות במצר הורמוז תחת הגנה אמריקאית. הפעולות בהן נקטה ארצות הברית, ובכללן השמדת מכ"מים שהיוו את עיני טהרן במפרץ, הוכיחו את יעילותן.

במקביל לגידול במשלוחים, נרשמו ירידות במחירי הנפט בשווקים העולמיים: מחיר חבית מסוג ברנט ירד ב-1.6 אחוזים ל-101.35 דולר, ומחיר חבית מסוג WTI ירד ב-1.20 אחוזים ל-90.02 דולר.

התאוששות היקפי הסחר מתרחשת למרות ניסיונות מצור איראניים והתקפות על כלי שיט במצרי הורמוז. איראן דורשת ממיכליות לקבל אישור מעבר, אך מעבר הדרגתי של מכליות תחת ליווי אמריקאי מאפשר את המשך ההובלה הסדירה של הדלקים.

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בנוסף, המדינות המייצאות משתמשות בצינורות נפט חלופיים העוקפים את האזור המאוים. ערב הסעודית מזרימה נפט למסוף יאנבו בים סוף, בעוד איחוד האמירויות משתמשת במסוף פוג'יירה השוכן מחוץ למצרי הורמוז.

בשורה התחתונה: איראן אינה מצליחה לייצא את הנפט שלה מהמדינה – צינור החמצן הכלכלי היחיד שנותר לה, בעוד העולם הצליח להסתגל למצב החדש באמצעות מעבר תחת אבטחה אמריקאית. אם המצב יימשך כך, קריסת המשטר האיראני כבר אינה נראית כתרחיש רחוק.