משאבת נפט ( צילום: Shutterstock )

חברת הנפט הלאומית של סעודיה, סעודי ארמקו, החלה להודיע רשמית ללקוחותיה ולבתי זיקוק מרכזיים באירופה על ביטול או דחייה של משלוחי נפט גולמי שיועדו לסוף חודש ספטמבר ולתחילת חודש אוקטובר. לפי דיווחים בסוכנויות הידיעות, לפחות שלושה בתי זיקוק אירופיים קיבלו הודעות על ביטול מטענים או דחייתם עד לחודש נובמבר, ושניים נוספים ממתינים לעדכונים דומים.

המשבר הנוכחי החל במתקפת כטב"מים שבוצעה ביום חמישי, כ"ח באלול (10 בספטמבר), ופגעה בצינור הנפט "מזרח-מערב" (East-West Pipeline). הצינור, שאורכו כ-1,200 קילומטרים וכושר הזרמתו מגיע ל-7 מיליון חביות ביום, מהווה את הנתיב האסטרטגי המרכזי של הממלכה לעקיפת מצר הורמוז ומעביר נפט ישירות לנמל יאנבו שלחוף הים האדום. מאז הפגיעה והשבתת הצינור לצורכי תיקון ואבטחה, נרשם שיתוק כמעט מוחלט בנתיב. לפי נתוני חברת המעקב Vortexa, מאז יום שישי, לא יצאה אף מכלית נפט סעודית מנמל יאנבו. גורמים בשוק האנרגיה מעריכים כי מלאי הנפט שנותר במאגרי הנמל מספיק לימים ספורים בלבד. בשגרה, הנפט מיאנבו מועבר למסוף עין סוחנה במצרים, ומשם בצינור SUMED למסוף סידי כריר בים התיכון – השער הראשי לאירופה. היעדר ההזרמה מיאנבו מאיים לרוקן לחלוטין את הנתיב בשבועות הקרובים. דקות לפני התקיפה: ג'ונסון חלף שם אריה לוי | 14.09.26 בתי הזיקוק באירופה נאלצים למצוא פתרונות מיידיים. ענקית האנרגיה הפולנית Orlen, המפעילה בתי זיקוק בפולין, ליטא וצ'כיה ונשענת על ארמקו בכ-40% מתצרוכת הנפט שלה, פנתה לרכש חירום בשוקי הספוט. החברה רכשה בימים האחרונים נפט מהים הצפוני ומבקשת הצעות מחיר למשלוחים מארה"ב ומקזחסטן, זאת לאחר שבוטלו לפחות ארבעה חוזים להובלת נפט מסידי כריר לנמל גדנסק שתוכננו לימי סוף ספטמבר.

שריפה במתקני אנרגיה בסעודיה: 73 נפצעו בהתקפת החות'ים - צילום: רשתות חברתיות שריפה במתקני אנרגיה בסעודיה: 73 נפצעו בהתקפת החות'ים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:17

השיבוש באספקה הסעודית לצד המתיחות הביטחונית המתמשכת במזרח התיכון הזניקו את מחיר הנפט מסוג ברנט מעבר לרף ה-107 דולר לחבית. בכל הנוגע לכיס הישראלי, ההשפעה מתחלקת לשני שלבים ברורים.

במהלך חגי תשרי – יום כיפור, סוכות ושמחת תורה – מחירי הדלק בתחנות נעולים בהתאם לצו החודשי ולא ישתנו במהלך ימי החג והנסיעות. כמו כן, מוצרי המזון והצריכה לחגים כבר שונעו ותומחרו מראש, כך שלא יחול שינוי מיידי במדפי רשתות השיווק.

מיד עם החזרה לשגרה בראש חודש חשוון, נוסחת משרד האנרגיה לקביעת מחיר הבנזין 95 אוקטן דוגמת את ממוצע המחירים באגן הים התיכון בימים האחרונים של החודש. אם רמת המחירים הגבוהה תישמר בשבועיים הקרובים, המחיר לצרכן בתחנות יזנק בחדות בליל ראש חודש חשוון.

מחירי הסולר לחברות ההובלה ודלק המטוסים, שאינם מפוקחים, יגיבו מהר יותר ויפעילו לחץ לעליית עלויות השילוח והתובלה בישראל עם תחילת החורף. השווקים ממתינים כעת בדריכות להודעותיה של ארמקו לקראת סוף החודש בנוגע להקצאות ההמשך.