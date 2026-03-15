בסוף השבוע האחרון חיסלה ישראל בצורה ממוקדת, באמצעות רחפנים מתאבדים, שורה של אנשי בסיג' שהסתובבו ברחובות איראן. בישראל אף אישרו את הדיווחים על התקיפות הממוקדות.

אנשי המשטר, בתגובה, החליטו לבצע צעד מתסיס מול האוכלוסייה באיראן במטרה לנסות למנוע את התקיפות הללו ולהינצל.

לפי הדיווח היום (ראשון) בערוץ "איראן אינטרנשיונל", המזוהה עם האופוזיציה האיראנית, אזרחים באיראן דיווחו על מחסומים שמציבים אנשי המשטר ברחובות במטרה ליצור עומסי תנועה כבדים.

מטרת עומסי התנועה היא לגרום לכך שצה"ל לא יבצע חיסולים מהאוויר ברחוב הומה אדם, ובכך משתמשים באזרחים כמגנים חיים.

ביום חמישי השבוע הודיע צה"ל כי "לאחר הפגיעה הנרחבת בנכסים המרכזיים ביותר של כוחות ביטחון הפנים והבסיג', צה״ל זיהה בימים האחרונים כי חיילי יחידת הבסיג׳ הקימו מחסומים במספר מרחבים בטהרן.

"בעקבות זיהוי ההתבססות, חיל האוויר בהכוונת אמ״ן, תקף במהלך היממה האחרונה מחסומים וחיילים של הבסיג'. כוחות חמושים אלו מהווים חלק ממנגנוני הביטחון של המשטר האיראני, ואחראים במשך שנים להוצאה לפועל של מתווי טרור.

"לצד זאת, כוחות אלו מובילים את פעולות הדיכוי המרכזיות של המחאות הפנימיות, ובפרט בתקופה האחרונה, תוך שימוש באלימות קשה, מעצרים נרחבים והפעלת כוח נגד מפגינים אזרחיים.

"צה"ל ימשיך לפגוע במערכיו ופעיליו של משטר הטרור האיראני בכל מקום בו יפעלו. התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו".