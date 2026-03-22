כלי התקשורת של התעמולה האיראנית הציגו בטלוויזיה המקומית שני גברים "עיתונאים" שטים על סירה, מאחוריהם מה שנראה כמכלית גדולה, עומדת במקום.

השניים שוחחו ביניהם מול המצלמה על היכולת של איראן לשתק את התעבורה הימית במצרי הורמוז - בו עוברים כ-20% מהנפט העולמי.

"איפה אנחנו עכשיו טוהא?", שואל המחבל האחד את חברו, שעונה לו: "אנחנו במצרי הורמוז".

השניים מנסים להוכיח בסרטון את השליטה האיראנית במקום, כאשר לטענתם 40 ספינות ממתינות בכניסה למעברים לקבלת אישור מאיראן.

אלא שלמעשה, לפי גורמים יודעי דבר הספינה בסרטון היא "מכלית איראנית ריקה וחלודה מאוד שלא זזה מאז השנה שעברה, הרבה לפני הסגר החדש."

באופן חשוד למדי, זוהי הספינה היחידה שהוצגה בסרטון התעמולה.

צפו בתיעוד.