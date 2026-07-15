סערה פוליטית פרצה בשעות האחרונות במסדרונות הקואליציה, כאשר סוגיית שכר הגננות ברשתות החינוך החרדיות הפכה לקלף מיקוח פוליטי מורכב. יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני (דגל התורה) הודיע באופן רשמי להנהלת הקואליציה כי עד שלא תעלה ותאושר החלטת הממשלה המסדירה את שכר הגננות החרדיות - סיעת יהדות התורה לא תצביע בעד חוק פיצול סמכויות היועצת המשפטית לממשלה.

המהלך של גפני מגיע בתגובה למסר שהעביר שר האוצר בצלאל סמוטריץ', לפיו לא יקדם את החלטת הממשלה בנושא שכר הגננות עד אשר גפני יפעיל את השפעתו על ראש עיריית בית שמש, שמוליק גרינברג, לתת לנציג 'הציונות הדתית' את תיק החינוך בעיר. כעת, כאשר חוק פיצול היועמ"שית מצוי בליבת השאיפות הממשלתיות של מפלגות הימין, מוצא גפני את עצמו מחזיק בקלף מיקוח חזק.

כעת, לאחר דיון מהיר בהשתתפות שר החינוך יואב קיש, ח"כ חיים ביטון, וח"כ גפני, המשבר נפתר. הממשלה תאשר בהנחיית רה"מ את ההחלטה על הגננות, ויהדות התורה תתמוך בחוק לפיצול היועמ"שית.

רקע המשבר: דרישת הנתונים והאיום בהחזר רטרואקטיבי

שורש המשבר הנוכחי נעוץ בהחלטת ממשלה משנה שעברה, שנועדה להגדיל את תקציבי רשתות החינוך באמצעות שינוי אופן חישוב הוותק של הגננות. אולם להחלטה צורף תנאי מחייב: על הרשתות ובעלי הגנים להעביר למשרד החינוך נתונים ומידע מלא על כלל הגננות המועסקות אצלן עד לפתח שנת הלימודים הנוכחית.

במידה ולא יועברו הנתונים, יידרשו הרשתות להחזיר את התקציבים שקיבלו רטרואקטיבית לקופת המדינה. בפועל, נכון לזמן זה, הנתונים רחוקים מלהיות שלמים: רק כ-5% מבעלי הגנים העבירו מידע, המכסה כ-15% בלבד מכלל הגננות. המשמעות המיידית היא דרישה להחזר כספי רטרואקטיבי עצום, דבר המעורר דאגה וכעס רב בציבור החרדי ובנציגות הפוליטית.

כדי למנוע את קריסת המערכת, פועלים במפלגות החרדיות להביא לאישור הממשלה החלטה דחופה שתדחה את חובת הגשת הנתונים בשנה לפחות, ותאפשר את המשך זרימת התקציבים באופן זמני. החלטת הממשלה הייתה אמורה לעבור בימים הקרובים, אך כעת דורש גפני אותה "במזומן" מיד.