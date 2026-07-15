סערה פוליטית פרצה בשעות האחרונות במסדרונות הקואליציה, כאשר סוגיית שכר הגננות ברשתות החינוך החרדיות הפכה לקלף מיקוח פוליטי מורכב. יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני (דגל התורה) הודיע באופן רשמי להנהלת הקואליציה כי עד שלא תעלה ותאושר החלטת הממשלה המסדירה את שכר הגננות החרדיות - סיעת יהדות התורה לא תצביע בעד חוק פיצול סמכויות היועצת המשפטית לממשלה.
המהלך של גפני מגיע בתגובה למסר שהעביר שר האוצר בצלאל סמוטריץ', לפיו לא יקדם את החלטת הממשלה בנושא שכר הגננות עד אשר גפני יפעיל את השפעתו על ראש עיריית בית שמש, שמוליק גרינברג, לתת לנציג 'הציונות הדתית' את תיק החינוך בעיר. כעת, כאשר חוק פיצול היועמ"שית מצוי בליבת השאיפות הממשלתיות של מפלגות הימין, מוצא גפני את עצמו מחזיק בקלף מיקוח חזק.
כעת, לאחר דיון מהיר בהשתתפות שר החינוך יואב קיש, ח"כ חיים ביטון, וח"כ גפני, המשבר נפתר. הממשלה תאשר בהנחיית רה"מ את ההחלטה על הגננות, ויהדות התורה תתמוך בחוק לפיצול היועמ"שית.
רקע המשבר: דרישת הנתונים והאיום בהחזר רטרואקטיבי
שורש המשבר הנוכחי נעוץ בהחלטת ממשלה משנה שעברה, שנועדה להגדיל את תקציבי רשתות החינוך באמצעות שינוי אופן חישוב הוותק של הגננות. אולם להחלטה צורף תנאי מחייב: על הרשתות ובעלי הגנים להעביר למשרד החינוך נתונים ומידע מלא על כלל הגננות המועסקות אצלן עד לפתח שנת הלימודים הנוכחית.
במידה ולא יועברו הנתונים, יידרשו הרשתות להחזיר את התקציבים שקיבלו רטרואקטיבית לקופת המדינה. בפועל, נכון לזמן זה, הנתונים רחוקים מלהיות שלמים: רק כ-5% מבעלי הגנים העבירו מידע, המכסה כ-15% בלבד מכלל הגננות. המשמעות המיידית היא דרישה להחזר כספי רטרואקטיבי עצום, דבר המעורר דאגה וכעס רב בציבור החרדי ובנציגות הפוליטית.
כדי למנוע את קריסת המערכת, פועלים במפלגות החרדיות להביא לאישור הממשלה החלטה דחופה שתדחה את חובת הגשת הנתונים בשנה לפחות, ותאפשר את המשך זרימת התקציבים באופן זמני. החלטת הממשלה הייתה אמורה לעבור בימים הקרובים, אך כעת דורש גפני אותה "במזומן" מיד.
"דיל" בית שמש: הווטו של סמוטריץ' והתגובה של גפני
קידום ההחלטה בממשלה נתקל במכשול פוליטי בלתי צפוי מצד שר האוצר. לטענת מקורות חרדיים, סמוטריץ' העביר מסר לפיו לא יקדם את החלטת הממשלה בנושא שכר הגננות, עד אשר יו"ר דגל התורה יפעיל את השפעתו על ראש עיריית בית שמש ללתת לנציג 'הציונות הדתית' את תיק החינוך העירוני.
בתגובה לניסיון ההתניה, החליט ח"כ גפני להפעיל כלי לחץ נגדי בזירה החקיקתית. גפני הודיע באופן רשמי להנהלת הקואליציה כי עד שלא תעלה ותאושר החלטת הממשלה המסדירה את שכר הגננות החרדיות - סיעת יהדות התורה לא תצביע בעד חוק פיצול סמכויות היועצת המשפטית לממשלה, חוק המצוי בליבת השאיפות הממשלתיות של מפלגות הימין.
בציונות הדתית תוקפים: "גפני מעניק לה חסינות"
ההצהרה של גפני עוררה זעם רב במפלגת 'הציונות הדתית', ששיגרה הודעה חריפה המאשימה את יו"ר דגל התורה בחיזוק מערכת המשפט על חשבון גוש הימין. "גלי בהרב-מיארה שולחת זר פרחים לגפני, שמעניק לה חסינות, שומר על הדיקטטורה השיפוטית שלה, ומעניק לה אפשרות להמשיך להתעמר בגוש הימין לעוד שנים רבות", נכתב בהודעת המפלגה.
"אם גפני וחבריו יפילו את החוק ששם סוף לעריצות היועצת המשפטית לממשלה, הם לא יוכלו להראות את פרצופם ברחוב החרדי. שלא יאיימו"
כאמור, כעת המשבר נפתר, הממשלה תעביר החלטה המסדירה את שכר הגננות ואילו יהדות התורה תצביע בעד פיצול תפקיד היועץ המשפטי.
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