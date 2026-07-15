בצעד מיוחד, התכנס השבוע בבנין הפרלמנט של האיחוד האירופי בבריסל מושב ועד הפועל של איחוד הרבנים במדינות האיסלאם, בהזמנת הנהגת האיחוד האירופי. הוועידה ההיסטורית כללה השתתפות של רבנים ממדינות מוסלמיות, ביניהם רבה הראשי של איראן הרב יהודה גראמי, הרב הראשי לקזחסטן הרב ישעיה כהן, והרב הראשי לקירגיסטן הרב אריה רייכמן.

הכינוס, שאורגן והובל על ידי יו"ר האיחוד הרב מנחם מנדל חיטריק מרבני טורקיה, התמקד באתגרים הרבים שאיתם מתמודדות הקהילות היהודיות במדינות אסלאמיות. בכירי האיחוד האירופי התעניינו במיוחד בחופש הדת שיש לקהילות היהודיות, בדגש על מצבה של הקהילה היהודית באיראן, שם ישנם כ-20,000 יהודים.

"בית הכנסת הזה הוא הוכחה"

דוברוקה שואיצה, פוליטיקאית קרואטית המכהנת כנציבת האיחוד האירופי לענייני הים התיכון, שיבחה את הרבנים בדברים מרגשים: "הייתי פעם ראש עיריית דוברובניק, בקרואטיה. בעיר ישנו בית כנסת קטן, זהו אחד העתיקים ביותר באירופה שעדיין נמצא בשימוש פעיל. יהודים ספרדים בנו אותו לאחר שגורשו מספרד, לפני למעלה מחמש מאות שנה".

שואיצה הוסיפה: "זה שרד רעידת אדמה. זה שרד מלחמת עולם, זה שרד את המצור על העיר שלי בשנות ה-90. והוא עדיין שם היום, עדיין פתוח, ועדיין מתפללים שם. בית הכנסת הזה הוא הוכחה שמקום חזק יותר, כאשר כל דת חופשית לחיות ולשגשג, זה בדיוק מה שאתם מייצגים".

הנציבה הבהירה: "כל יום אתם מראים שהחיים היהודיים יכולים להתמזג עם רוב מוסלמי, ויכולים לחיות יחד. בחלק מהקהילות שלכם, הם התקיימו יחד במשך מאות שנים. זה יקר ערך". היא הדגישה כי "אסור לנם לקבל אפליה, רדיפה או אלימות - בשום מקום, נגד אף מיעוט. אנחנו מחויבים באותה מידה לערכים האלה בבית".

התחייבויות מבכירי האיחוד

בשיחות בין בכירי האיחוד האירופי לרבנים, עלה נושא חיזוק החיים היהודיים במדינות האסלאם. הרבנים העלו רעיונות איך לייעל את מערכות הכשרות, המקוואות, נישואין, וקבורה יהודית, והחליפו מידע ויעצו אחד לשני בשלל הנושאים החשובים.

בכירי האיחוד הבטיחו לטפל בנושאים הללו והודיעו לרבנים שהם יעמדו בקשר עם יו"ר האיחוד הרב מנחם מנדל חיטריק. בין הבכירים מהאיחוד האירופי שהשתתפו בכינוס: מגנוס ברנר, הנציב האירופי לענייני פנים, ואוליבר ורהלי, הנציב האירופי לענייני בריאות, לצד דיפלומטים וחברי פרלמנט רבים.

בכירי האיחוד הודיעו לרבנים שהם מוזמנים לפנות אליהם בכל עת בכל נושא יהודי. בסיום הכינוס ההיסטורי, קיבלו הבכירים שהופיעו בו מזכרת יוקרתית מטעם איגוד רבני האיסלאם. בין הבכירים שהשתתפו גם מנכ"ל מועצת השלום של הנשיא טראמפ ניקולאי מלאדנוב, ואריה לייטסטון, ממועצת השלום.