כמסורת שנהג בה זה שנים רבות, יצא ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה בליל ט"ו באב עם קבוצת תלמידים ומקורבים מנקיי הדעת שבירושלים ליום מיוחד של תפילה ולימוד בצפון הארץ.

התחנה הראשונה הייתה בעיר הקודש צפת, שם חיזק הרב את ילדי העיר שסיימו במסגרת לימודם את ספר הזוהר הקדוש. הגר"מ צדקה עודד את הילדים על מעלת לימוד התורה של תינוקות של בית רבן וחשיבותו, ובסיום המעמד חילק להם מיני מתיקה כסמל למתיקות התורה.

בהמשך הגיע הרב לכינוס מיוחד שנערך לתושבי צפת, מעמד של התעוררות והתחזקות נגד גזירת הגיוס המאיימת על ציבור בני התורה. במהלך הכינוס חיזק את הציבור גם בנושא הזהירות מפגעי הזמן והטכנולוגיה.

בית המדרש הגדול היה מלא עד אפס מקום, ורבים נאלצו לעמוד בפתחים. ראש הישיבה עיין בחוברות ההסברה נגד גזירת הגיוס שחולקו למשתתפים.

לאחר מכן הגיע הגר"מ צדקה לסעודת מצווה שנערכה באולמי 'אלקבץ' לכבוד יום ט"ו באב, שם נשא דברים חתנו הגאון רבי ישראל לוי, ראש ישיבת 'תפארת התורה'.

משם המשיך ראש הישיבה לאתרא קדישא מירון, שם נערך לימוד מיוחד במשך כל ליל ט"ו באב. לקראת עלות השחר הגיע הרב לשפוך שיח בציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, שם התפלל על כלל ציבור בני התורה ואמר את תפילת 'הבן איש חי' שחיבר לומר על הציון הקדוש.

את תפילת שחרית בנץ החמה התפלל ראש הישיבה כמנהגו בבית הכנסת הספרדי הסמוך לציון, ולאחר התפילה העתיר על ציונו של התנא רבי אלעזר בנו של הרשב"י זיע"א.

בהמשך הגיע ראש הישיבה לסעודת בוקר חגיגית בשילוב סיום מסכת באולמי 'תומר דבורה' בעיר צפת. לאחר מכן התפלל מרחבת בית העלמין על ציונם של מרן הבית יוסף והאר"י הקדוש זיע"א.