שמחה גדולה שררה בימים האחרונים בשלושת הריכוזים החרדיים המרכזיים בארצות הברית, כאשר אלפי ילדים חגגו סיום ששה סדרי משנה במסגרת ארגון 'קנין משנה'. המעמדים המרכזיים התקיימו בוויליאמסבורג, מונסי ולייקווד, ואליהם הגיעו המוני ילדים לצד רבנים, מחנכים והורים שרצו לחגוג עם לומדי התורה הצעירים.

האולמות הענקיים בערים אלו היו מלאים עד אפס מקום, והאווירה הייתה של יקרא דאורייתא אמיתית. התלמידים ישבו סביב שולחנות עמוסים בכל טוב, כראוי לחתני התורה שהשלימו את לימוד כל ששת סדרי המשנה ורכשו ידיעות מקיפות בהם.

התוכנית שהוכנה לכבוד המסיימים הייתה מושקעת ומגוונת במיוחד. הילדים נהנו ממיצגים ייחודיים ומתוכניות תוכן מעניינות, שבמרכזן עמדו הצגות חינוכיות מרהיבות בהפקה רחבת היקף. ההצגות הומחשו בצורה מרשימה את ערך עמל התורה, את החשיבות של השתדלות בלימוד ואת המעלה הגדולה שבשינון המשניות.

הרבנים והמחנכים שנכחו במעמדים שיבחו את פעילותו המבורכת של ארגון 'קנין משנה', שמצליח להעמיד דורות שלמים של תלמידי חכמים צעירים. הם הביעו תפילה שזכות עמל התורה של תינוקות של בית רבן תעמוד לכלל ישראל ותגן עליהם.