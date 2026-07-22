מערת המכפלה ( צילום: Yossi Aloni/Flash90 )

מנהלת מערת המכפלה הודיעה על היערכות מיוחדת לקראת תשעה באב תשפ"ו, במסגרתה תיפתח המערה לציבור המתפללים למרות עבודות השיפוץ המתקיימות במקום. ההחלטה מגיעה לאחר מאמצים רבים להבטיח את בטיחות המתפללים ונוחותם במהלך יום האבל.

על פי ההודעה שפורסמה, מערת המכפלה תיפתח לכניסת מתפללים החל מערב תשעה באב בשעה 19:00 ועד השעה 23:00. ביום הצום עצמו, ביום חמישי, תיפתח המערה משעות הבוקר המוקדמות בשעה 04:00 ועד השעה 21:45 בערב. יצוין כי אולם יעקב יישאר סגור לציבור במהלך התקופה. מניינים ברצף לאורך היום בערב תשעה באב תתקיים תפילת מנחה באולם ישני חברון בשעה 19:30, ולאחריה תפילת ערבית בשקיעה וקריאת מגילת איכה בהנחיית הרב מרציאנו. במקביל, בשעה 20:10 תתקיים תפילת ערבית נוספת וקריאת מגילת איכה בחצר המרכזית של המערה. מתוך האפר: הבת ששרדה הקימה מקווה מפואר יהודה פנחסי | 21.07.26 קבלת פנים חגיגית: הבחור אלחנן מזרחי ישתחרר היום מהכלא הצבאי קובי ישראל | 07:20 ביום הצום עצמו, מנהלת המערה הבהירה כי מניני תפילה יתקיימו ברצף בהתאם לביקוש, כדי לאפשר לכל המעוניינים להגיע ולהתפלל במקום הקדוש. ההיערכות כוללת גם פתיחת מערת עתניאל בן קנז בשעות 18:30 עד 20:00.

חברון ( צילום: Wisam Hashlamoun/FLASH90 )

כיבוד עשיר בסיום הצום

במסגרת ההיערכות המיוחדת, הודיעה מנהלת המערה כי בסיום הצום יוגש כיבוד עשיר לציבור המתפללים, הכולל שתיה קרה וחמה בגן המערה התחתון. המהלך נועד לאפשר למתפללים לצאת מהצום במקום הקדוש ולהמשיך את החיבור הרוחני גם לאחר סיום יום האבל.

כידוע, תשעה באב הוא יום האבל הלאומי של עם ישראל על חורבן שני בתי המקדש, ומערת המכפלה מהווה אחד מהמקומות הקדושים ביותר ליהדות.

מנהלת המערה קוראת לציבור להגיע בזמן ולהקפיד על הוראות הבטיחות במקום, תוך שמירה על קדושת המקום ועל נוחות כלל המתפללים.