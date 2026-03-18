ארגון הטרור חיזבאללה שיגר עשרות רקטות לעבר שטח מדינת ישראל אמש (שלישי). בצה"ל זוהתה היערכות מוקדמת של ארגון הטרור חיזבאללה לירי מוגבר ופיקוד הצפון החל בשיבוש וסיכול הירי.

כחלק ממאמצי השיבוש הותקפו מספר משגרים, מחסני אמצעי לחימה ומפקדות מבצעיות. עם תחילת הירי, בסגירות מעגלים מהירות, הותקפו משגרים וחוליות שיגור שירו לעבר ישראל. בכך נמנע מטח משמעותי לעבר שטח מדינת ישראל.

זמן קצר לאחר הירי צה"ל החל בפינוי תושבי העיר צור לשם הגנתם, ותקף מחסני אמצעי לחימה ומפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה שמוקמו בלב אוכלוסייה אזרחית, זוהי דוגמא נוספת לשימוש ארגון הטרור חיזבאללה באזרחי לבנון למען פעילות טרור.

בנוסף, במהלך הלילה הותקפו בביירות נכסים נוספים של אגודת "אלקרצ' אלחסן", האגודה הפיננסית של ארגון הטרור חיזבאללה המשמשת את הארגון לתשלום משכורות למחבלים וקידום מתווי טרור. לצד מפקדות של דיוויזיית 'האמאם חסין' במרחב דרום לבנון שהותקפו מהאוויר ומהים, חיל הים תקף מחבל מרכזי בארגון הטרור חיזבאללה בביירות.

טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרות מוקדמות, שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה, שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.