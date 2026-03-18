צה"ל מאשר: חיסלנו את שר המודיעין של משטר הטרור האיראני בטהרן

דובר צה"ל מאשר כי בתקיפה מדויקת של חיל האוויר בהכוונת אמ"ן בטהרן, חוסל במהלך הלילה (רביעי) שר המודיעין של משטר הטרור האיראני, אסמאעיל ח'טיב.

ח'טיב מונה לתפקיד שר המודיעין על ידי עלי ח'אמנהאי בשנת 2021. במסגרת תפקידו, ח'טיב היה אמון על מיניסטריון המודיעין האיראני - גוף המודיעין המרכזי של משטר הטרור האיראני, המהווה אחד ממנגנוני הדיכוי והטרור המרכזיים של המשטר.

המיניסטריון מחזיק ביכולות מודיעיניות מתקדמות, ומשמש זרוע מרכזית בפיקוח, ריגול והוצאה לפועל של פעולות חשאיות ברחבי העולם ונגד מדינת ישראל ואזרחי איראן בפרט.

כשר המודיעין, ח'טיב לקח חלק משמעותי בהכוונת מעצרים והרג מפגינים ובגיבוש תמונת המצב במהלך המחאות הפנימיות שאירעו לאחרונה באיראן. באופן דומה, פעל נגד אזרחי איראן במסגרת מחאות החיג'אב בשנים 2022-2023.

לצד פעילותו נגד מדינת ישראל, ח'טיב הוביל את פעילות הטרור של משרד המודיעין האיראני נגד יעדים ישראלים ואמריקאים ברחבי העולם ואף נגד יעדים בשטח מדינת ישראל במהלך מבצע "שאגת הארי".

ח'טיב מילא בעבר מספר תפקידי ליבה במשמרות המהפכה ובעיקר בתחומי המודיעין, בהם היווה מוקד ידע משמעותי.

דובר צה"ל מציין כי "חיסולו של ח'טיב מתווסף לעשרות מפקדים בכירים של משטר הטרור האיראני, בהם בכירים במיניסטריון המודיעין שחוסלו לאורך המבצע, ומעמיק עוד יותר את הפגיעה במערכי הפיקוד והשליטה של משטר הטרור. צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה לפגיעה במפקדי ומנהיגי משטר הטרור האיראני".

שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר מוקדם יותר את חיסולו ואמר בהערכת מצב בבור: "אחרי הסיכולים העוצמתיים של בכירי המשטר, מנהיג איראן בפועל וראש ארגון 'רצח בע"מ' הבסיג', לאריג'אני וסולימני, חוסל הלילה גם שר המודיעין האיראני חטיב' - שהיה ממונה על מערך הרצח והדיכוי הפנימי של המשטר באיראן ועל קידום איומים חיצוניים. מדיניות ישראל ברורה וחד משמעית: אין לאף אחד באיראן חסינות וכולם על הכוונת".