צה"ל חושף הערב כי תקף אתמול (שלישי) במרחב ביירות וחיסל את המחבל חסן עלי מרואן, ששימש כמפקד דיוויזיית 'האמאם חסין' לאחר שקודמו בתפקיד חוסל לפני כשבוע. מרואן הוא המפקד השלישי של הדיוויזיה שמחוסל מאז תחילת מבצע 'חיצי צפון', לאחר חיסולם של עלי מסלם טבאג'ה וד'ו אלפקאר שקדמו לו בתפקיד.

בתפקידו האחרון היה מרואן האחראי הישיר על הקשר המבצעי בין הדיוויזיה לבין הבכירים הצבאיים בחיזבאללה וב'כוח קדס' האיראני. הוא פיקד על שיגורי טילים, רקטות וכלי טיס עוינים לעבר שטח מדינת ישראל וכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. קודם לכן, כאחראי המבצעים של הדיוויזיה, היה אמון על בניין הכוח וניהול פריסת המחבלים בשטח.

דיוויזיית 'האמאם חסין' מהווה כוח צבאי משמעותי המשמש את 'כוח קודס' לקידום האינטרסים של משטר הטרור האיראני במזרח התיכון.

בצה"ל מבהירים כי הפגיעה החוזרת והנשנית בדרג הפיקוד של הדיוויזיה מסבה נזק כבד ליכולות הצבאיות של איראן וחיזבאללה על אדמת לבנון, ומשבשת את יכולת התיאום וההוצאה לפועל של מתקפות נגד ישראל.