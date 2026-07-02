איראן על הכוונת: "ערוכים להסלמה מהירה, ולחזרה באופן מיידי ללחימה"

במהלך הערכת המצב המטכ"לית שנערכה היום (חמישי), סיפק הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, סקירה אסטרטגית מקיפה ומדאיגה בנוגע למצב הביטחוני - תוך שהוא מסמן באופן חד-משמעי את הרפובליקה האסלאמית של איראן כיעד העליון והמרכזי של מערכת הביטחון בעת הנוכחית. הוא לא שלל חזרה מהירה למלחמה.

דבריו של הרמטכ"ל נאמרו על רקע ציון דרך משמעותי: "אנחנו מציינים היום 1,000 ימים לפרוץ המלחמה הארוכה בתולדותינו. מלחמה שהחלה במחדל ובאסון הנורא בתולדות מדינת ישראל. מתוך האסון קמנו, התאוששנו והובלנו מערכה שהביאה להישגים חסרי תקדים בתולדות המדינה. אתמול השתתפתי בטקס הממלכתי לציון 20 שנים למלחמת לבנון השנייה. התאריכים הללו הם אומנם ציוני זמן סמליים, אך הם מאוד משמעותיים לזכרון, ללמידה והפקת לקחים".

בהמשך עבר ראש המטה הכללי לפרט את תמונת המצב המודיעינית והמבצעית הנוכחית, תוך התמקדות באיום האיראני המרחף מעל האזור כולו ובאופי הלחימה הרב-זירתית המורכבת שאיתה מתמודד הצבא. הרמטכ"ל הבהיר כי השקט היחסי הוא מתעתע, וכי המערכות השונות קשורות זו בזו בקשר הדוק.

"איראן ממשיכה להיות המוקד המרכזי למוכנות", אמר. "אנחנו מצויים בתקופת ביניים בכל זירות הלחימה. כל הזירות עדיין פעילות ברמות עוצמה משתנות ובכל זירה מתקיימים תהליכים עיצוביים. הזירות מחוברות ביניהן וכל פעולה באחת עשויה להשפיע על האחרת. בכל גזרה אנחנו צריכים להמשיך להיות דרוכים וערוכים להסלמה מהירה ולחזרה מיידית ללחימה לטובת העמקת הישגינו ולניצחון".

בהמשך דבריו הציג הרמטכ"ל את סדר העדיפויות הפנימי של צה"ל לתקופה הקרובה, מתוך הבנה שהמשך העמידה באתגרים הביטחוניים ובמוקד הראשי באיראן מחייב בניין כוח נכון, שמירה על המשאב האנושי ומתן גיבוי מלא ללוחמים שנושאים בנטל חודשים ארוכים.

הוא חתם את דבריו בדרישה ברורה מהדרג המדיני והציבורי להוקיר את המשרתים, ואמר: "לצד הדריכות והמשך סיכול האיומים, חובה עלינו לנצל את התקופה הקרובה לצמצום השחיקה, טיפול באנשים ושיפור הכשירות המבצעית. הישגי המערכה הרב זירתית הגיעו בזכות הנחישות וההקרבה של מגיני המדינה. שומרי החומות המונעים מתוך תחושת שליחות לאומית הם בראש וראשונה הלוחמים והלוחמות בחזית ומאחוריהם כלל המערכים התומכים בצה״ל. החיילים והמפקדים בסדיר, בקבע ובמילואים הם המשאב החשוב ביותר של מדינת ישראל, ראוי ונכון שהם יהיו הראשונים בסדר העדיפויות לקבל את הערכת המדינה בהחלטות ובמשאבים תוך דאגה להם, למשפחותיהם ועתידם".