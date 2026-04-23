טלטלה בישיבה הכלל חסידית באלעד, בישיבת טשערנוביל, השוכנת במשכן קבע מפואר במרכז העיר ונחשבת לאחת הישיבות המובילות והמבוקשות במגזר הכלל חסידי, הרוחות סוערות. בשורת החלטות דרמטיות שהתקבלו בהנהלת הישיבה, הובהר לבחורים כי פני הישיבה לקראת "זמן אלול" עומדים להשתנות מן הקצה אל הקצה.

אתמול בשעות אחר הצהריים כינס משגיח הישיבה, הרה"ג רבי חיים משה לוי, את בחורי שיעור ד' ובחורי ה"קיבוץ" לשיחה דחופה. בדרכי נועם אך בנחישות, הסביר המשגיח כי נוכחות ה"קיבוץ" במתכונתו הנוכחית יוצרת חולשה רוחנית בישיבה.

במהלך השיחה הודיע המשגיח: בזמן אלול הקרוב, פנימיית ה"קיבוץ" תיסגר לחלוטין. המשמעות היא שבחורי שיעור ד' הנוכחיים, שאמורים לעלות לקיבוץ, לא יוכלו לשהות בפנימיית הישיבה. המשגיח הבהיר כי סדרי הלימוד בהיכל הישיבה ימשיכו כסדרם עבור מי שיחפוץ בכך, אך ללא שירותי פנימייה.

עוד הוסיף המשגיח כי הישיבה תעמוד לימינם של בחורים שיבחרו לעבור לישיבות אחרות, וציין כי כבר נוצר קשר עם הנהלת ישיבת 'מיר' וישיבות נוספות בארץ ובחו"ל כדי לסייע בקליטתם.