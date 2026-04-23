טלטלה בישיבה הכלל חסידית באלעד, בישיבת טשערנוביל, השוכנת במשכן קבע מפואר במרכז העיר ונחשבת לאחת הישיבות המובילות והמבוקשות במגזר הכלל חסידי, הרוחות סוערות. בשורת החלטות דרמטיות שהתקבלו בהנהלת הישיבה, הובהר לבחורים כי פני הישיבה לקראת "זמן אלול" עומדים להשתנות מן הקצה אל הקצה.
אתמול בשעות אחר הצהריים כינס משגיח הישיבה, הרה"ג רבי חיים משה לוי, את בחורי שיעור ד' ובחורי ה"קיבוץ" לשיחה דחופה. בדרכי נועם אך בנחישות, הסביר המשגיח כי נוכחות ה"קיבוץ" במתכונתו הנוכחית יוצרת חולשה רוחנית בישיבה.
במהלך השיחה הודיע המשגיח: בזמן אלול הקרוב, פנימיית ה"קיבוץ" תיסגר לחלוטין. המשמעות היא שבחורי שיעור ד' הנוכחיים, שאמורים לעלות לקיבוץ, לא יוכלו לשהות בפנימיית הישיבה. המשגיח הבהיר כי סדרי הלימוד בהיכל הישיבה ימשיכו כסדרם עבור מי שיחפוץ בכך, אך ללא שירותי פנימייה.
עוד הוסיף המשגיח כי הישיבה תעמוד לימינם של בחורים שיבחרו לעבור לישיבות אחרות, וציין כי כבר נוצר קשר עם הנהלת ישיבת 'מיר' וישיבות נוספות בארץ ובחו"ל כדי לסייע בקליטתם.
לאחר השיחה עם הבוגרים, נערכה אסיפה דחופה נוספת, הפעם לבחורי שיעור ג', אלו המהווים את השדרה המרכזית של הישיבה. המשגיח, בגיבוי צוות המשגיחים, הציג מתווה חדש לקראת השנה הבאה, לפיו השיעור יחולק לשלוש קבוצות על פי רמת התפקוד:
- הקבוצה הראשונה - הבחורים החשובים: בחורים המקפידים על סדרי הישיבה ומתייצבים מדי יום לתפילת שחרית - יוכלו להמשיך בישיבה כרגיל, כולל מגורים בפנימייה.
- הקבוצה השנייה - ה"בינונים": בחורים שיחזרו לישיבה במתכונת של "כולל" בלבד - לימוד בסדרים ללא זכאות לחדר בפנימייה.
- הקבוצה השלישית - החלשים: בחורים שאינם עומדים בדרישות המינימליות - יסולקו מהישיבה לצמיתות.
בהנהלת הישיבה הבהירו לבחורים כי כרטיס הכניסה לזמן החדש לכל אחת מהקבוצות ייקבע על פי ההתנהגות וההתייצבות של כל בחור ובחור במהלך זמן הקיץ הנוכחי. "זהו זמן המבחן שלכם", הובהר בשיחה.
ישיבת טשערנוביל באלעד ידועה בשנים האחרונות כמרכז תורה מפואר המושך אליו בחורים ממיטב הבתים של הציבור הכלל חסידי, ולא רק מחסידות טשערנוביל עצמה. ההחלטה הנוכחית, כך לפי גורמים בישיבה, נועדה לבצר את חומות הישיבה ולהבטיח את רמתה הרוחנית הגבוהה לקראת השנים הבאות.
