תקדים: רבבות חסידי גור יפגינו מחר מול חומות הכלא הצבאי

חסידי גור בהפגנה מול כלא 10 ( צילום: יהושע פרוכטר )

סערת חוק הגיוס מגיעה לשיא חדש בעולם החסידות: אלפי חסידי גור, בראשות בניו של האדמו"ר מגור, צפויים לצאת מחר (רביעי) בשעות הצהריים לעצרת מחאה אדירה מחוץ לכתלי כלא 10 הצבאי, וזאת בעקבות מעצרו של בחור ישיבה, חסיד גור ותושב אשדוד, המוגדר כעריק בשל אי התייצבותו והסדרת מעמדו.

לדברי גורמים בחסידות, בחור הישיבה, אשר פועל רבות דרך קבע לעזרה וסיוע במרכז החסידות בירושלים, נעצר אתמול באופן מפתיע במהלך הליך שהחל בו להסדרת מעמדו מול רשויות הצבא, במסגרת מאמצים לקבלת פטור רפואי או אחר מהצבא. מיד לאחר מעצרו, הועבר הבחור לכלא 10 הצבאי, שם הוא מוחזק בשעות אלו עד להמשך הטיפול בעניינו. מדובר בתקדים דרמטי עבור החסידות, אולם זו לא הפעם הראשונה שחסידי גור מפגינים במקום; לפני פחות משנה נרשמה מחאה דומה מחוץ לכתלי המאסר הצבאי, כאשר באחת ההפגנות אף הופיע ונשא דברים חוצבים הגה"צ רבי נחמיה אלתר, בנו של האדמו"ר.

מחאת החסידים מול כלא 10 ( צילום: דוד ארזני )

בשונה מהפגנות ספונטניות, בחסידות גור פועלים בצורה ממוסדת ושקולה, ומצויים בשעות אלו בעיצומם של תיאומים קדחתניים מול כוחות המשטרה וצה"ל על מנת לנהל את עצרת המחאה באופן מסודר ובטוח. עסקני החסידות יושבים בשעה זו עם מפקדי הגזרה כדי לסגור את הפרטים וההכנות האחרונות לעצרת.

יצוין כי עצרת המחאה ההמונית של חסידי גור מתקיימת דווקא על רקע דחייתה של הפגנת שיירת המכוניות והרכבים הליטאית שהייתה אמורה להיערך השבוע, ונדחתה ברגע האחרון בעקבות לחץ כבד שהופעל מבתיהם של גדולי הרבנים הליטאים.

מכיוון שמדובר בחסידות הגדולה ביותר בישראל, ההערכות הרשמיות מדברות על השתתפות ענק של לפחות כ-10,000 חסידים שיזרמו מכל רחבי הארץ באוטובוסים מרוכזים. בעקבות כך, צפויים עומסי תנועה כבדים ומשמעותיים ביותר בצירים המובילים והסמוכים לכלא 10 במהלך שעות הצהריים מחר.

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