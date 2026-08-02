מעמד חנוכת בית מרומם התקיים במוצאי שבת נחמו במחנה הבחורים "מחנה ישראל" של חסידות סאטמר, שבהרי הקאנטרי שבארצות הברית. בית המדרש החדש, הנושא את השם "יבא חיים", הוקם במיוחד למען מגידי השיעורים והרמי"ם החשובים הפועלים במחנה, כדי לאפשר להם עסק התורה בהרחבת דעת ובישוב הדעת בתקופת הקיץ.

את המעמד עמד בראש הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים שליט"א, בנו הגדול של כ"ק האדמו"ר מסאטמר ואב"ד החסידות בעיר הקודש ירושלים. הרב שליט"א כובד בקביעת המזוזות בפתחי בית המדרש החדש, ולאחר מכן נשא דברי תורה על גודל מעלת המקום ועל האחריות המוטלת על כתפי מרביצי התורה.

חנוכת הבית התקיימה במקביל למעמד מרגש של סיום סדר קדשים, שנלמד על ידי חבורת "זכרו תורת משה". עשרות מסיימים מתושבי המחנה, שהשלימו את הלימוד בעמל רב וביגיעה, השתתפו במעמד המשולב.