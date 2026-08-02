בבלי
במחנה הבחורים של סאטמר

מזוזה חדשה בבית מדרש במחנה סאטמר

בית המדרש "יבא חיים" נחנך במוצאי שבת נחמו במחנה ישראל שבהרי הקאנטרי • המבנה הוקם עבור מגידי השיעורים והרמי"ם • הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים שליט"א קבע את המזוזות ונשא דברים • המעמד שולב עם סיום מסכת קדשים

׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )

מעמד חנוכת בית מרומם התקיים במוצאי שבת נחמו במחנה הבחורים "מחנה ישראל" של , שבהרי הקאנטרי שבארצות הברית. בית המדרש החדש, הנושא את השם "יבא חיים", הוקם במיוחד למען מגידי השיעורים והרמי"ם החשובים הפועלים במחנה, כדי לאפשר להם עסק התורה בהרחבת דעת ובישוב הדעת בתקופת הקיץ.

את המעמד עמד בראש הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים שליט"א, בנו הגדול של כ"ק האדמו"ר מסאטמר ואב"ד החסידות בעיר הקודש ירושלים. הרב שליט"א כובד בקביעת המזוזות בפתחי בית המדרש החדש, ולאחר מכן נשא דברי תורה על גודל מעלת המקום ועל האחריות המוטלת על כתפי מרביצי התורה.

חנוכת הבית התקיימה במקביל למעמד מרגש של סיום סדר קדשים, שנלמד על ידי חבורת "זכרו תורת משה". עשרות מסיימים מתושבי המחנה, שהשלימו את הלימוד בעמל רב וביגיעה, השתתפו במעמד המשולב.

׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
׳חנוכת הבית׳ לבית המדרש "יבא חיים״ בקאנטרי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )

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